SpaceX lanza 21 satélites Starlink para ampliar o servizo de Internet

SpaceX lanzou con éxito outro lote de satélites para o seu servizo de internet Starlink desde a base da forza espacial Vandenberg en California. A misión, coñecida como Starlink Group 7-2, despregou 21 satélites Starlink de segunda xeración en órbita. Estes satélites, chamados V2 Mini, son unha versión condensada dos satélites Starlink V2 de tamaño completo previstos para futuros lanzamentos utilizando o vehículo Starship reutilizable de SpaceX.

O foguete Falcon 9 despegou nunha traxectoria sur, coa primeira etapa disparou durante aproximadamente dous minutos e medio antes de que a segunda se fixera cargo. O propulsor da primeira etapa, que fixo o seu voo número 11, aterrou con éxito no buque dron "Of Course I still Love You" situado fronte á costa de Baixa California.

A segunda etapa completou a súa primeira queima para alcanzar unha órbita inicial de estacionamento e percorrerá uns 45 minutos antes dun segundo disparo para alcanzar a órbita prevista. O despregamento dos 21 satélites está previsto que se produza aproximadamente unha hora e dous minutos despois do lanzamento.

Este lanzamento eleva a 5,070 o número total de satélites Starlink lanzados por SpaceX, segundo Jonathan McDowell, astrónomo do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian. SpaceX informou de máis de 1.5 millóns de subscritores de Starlink, co servizo de internet dispoñible en máis de 60 países.

Con cada lanzamento de Starlink, SpaceX pretende ampliar a súa cobertura global de banda ancha e proporcionar acceso a Internet de alta velocidade a zonas remotas. O despregamento destes satélites achéganos un paso máis para acadar ese obxectivo.

