PREVISIÓN DE LITTLE GOODY TWO SHOES: UNHA MESTURA DE BELEZA E TORRO BI-SHOUJO

Little Goody Two Shoes é un próximo xogo de terror orientado á narrativa que abraza a estética bi-shoujo cunha ambientación de aldea europea. Desenvolvido por AstralShift, o xogo combina elementos dos contos de fadas dos irmáns Grimm coa ameaza dos habitantes enfadados e o terror das bolboretas carnívoras. No xogo, os xogadores asumen o papel de Elise, unha moza ambiciosa que busca facerse rica e escapar da súa humilde vida.

A demostración presentada en PAX West 2023 permitiu aos xogadores explorar a misteriosa aldea de Kieferberg, navegar por mazmorras e interactuar con varios personaxes da cidade. O xogo presenta cinematografías abraiantes e historias inmersivas, centrándose en crear un xiro escuro na tradicional aventura de anime de contos de fadas. Como Elise, os xogadores deben completar tarefas diarias durante o día mentres descobren os segredos máis escuros do bosque pola noite.

Un dos elementos clave do xogo en Little Goody Two Shoes é a xestión da reputación. Os xogadores deben controlar a súa reputación para evitar ser considerados "do diaño" e enfrontarse aos castigos bruxos que conllevan. O xogo tamén permite aos xogadores establecer os seus propios camiños, resolver crebacabezas e construír relacións significativas. A linguaxe visual xoga un papel crucial no xogo, xa que os xogadores deben resolver crebacabezas ambientais e utilizar o entorno ao seu favor.

Little Goody Two Shoes presenta arte ilustrada a man polos desenvolvedores de AstralShift, mantendo unha estética consistente tanto nos elementos soñados como escuros do xogo. A demostración mostrou o estilo de anime nostálxico e a atmosfera de terror inmersiva do xogo, o que o converteu nun lugar destacado na sala de convencións.

Aínda que aínda non se anunciou a data de lanzamento, Little Goody Two Shoes é prometedor como un RPG intrigante cunha mestura cativadora de beleza bi-shoujo e horror.

