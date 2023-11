O BMW E46 M3 recibe unha actualización Beastly con potencia V10

By

Os intercambios de motores convertéronse nunha tendencia popular na comunidade de BMW, cos entusiastas que buscan constantemente impulsar os seus queridos Bimmers a novos niveis de rendemento. Aínda que vimos a nosa parte xusta de substitucións de motores, este proxecto en particular lévao a un nivel totalmente novo.

A protagonista deste vídeo é un BMW E46 M3 negro, un coche xa coñecido pola súa impresionante potencia e prestacións. Equipado cun motor de seis en liña de 3.2 litros, o E46 M3 non se quedou atrás na pista. Non obstante, o propietario deste M3 quería dar un paso máis e liberar aínda máis potencia e emoción.

En lugar de optar por un cambio de motor tradicional, o propietario decidiu facer todo e transplantar un motor V5.0 de 10 litros dun E60 M5. Este motor V10, o único V10 de produción fabricado por BMW, ofreceu unha potencia de 500 cabalos de potencia e 384 lb-pés de torque. Pero iso non foi suficiente para o propietario. Con algunhas modificacións, incluíndo un mapa do motor actualizado, este bestial M3 agora produce uns 520 cabalos de potencia.

O que realmente diferencia esta actualización de rendemento é a elección da transmisión. O motor V10 está acoplado a unha transmisión de dobre embrague de orixe E92, elevando a experiencia de condución a un nivel totalmente novo. Mentres o vídeo nos leva a dar unha volta emocionante ao Nürburgring, queda bastante claro que este M3 non é o teu coche de pista normal.

Coa súa incrible velocidade e o ruxe do motor V10, o BMW E46 M3 destaca entre os coches de alto rendemento da pista. Supera facilmente aos competidores con facilidade, deixando unha impresión duradeira. Esta non é a primeira vez que vemos un proxecto de BMW V10, pero sen dúbida súmase á crecente lista de cambios de motores impresionantes que superan os límites do que pode lograr un BMW.

FAQ:

P: Que motor cambiou o propietario do BMW E46 M3 negro?

R: O propietario substituíu o motor de seis en liña orixinal por un motor V5.0 de 10 litros dun E60 M5.

P: Cantos cabalos de potencia produce o BMW E46 M3 actualizado?

R: Con algunhas modificacións, o M3 actualizado agora produce uns 520 cabalos de potencia.

P: A que transmisión está acoplado o motor V10?

R: O motor V10 está ligado a unha transmisión de dobre embrague de orixe E92, o que mellora a experiencia de condución xeral.