Lian Li O11D EVO XL: unha carcasa para PC personalizable e rica en funcións

O Lian Li O11D EVO XL é a última oferta da empresa de compoñentes taiwaneses Lian Li. Coñecido polas súas carcasas e ventiladores premium para PC, Lian Li colaborou co revisor de hardware alemán der8auer para crear un estuche grande que ofreza unha ampla gama de funcións e opcións de personalización.

Medindo (D) 522 mm x (W) 304 mm x (H) 531.9 mm, o O11D EVO XL é un modelo de gran tamaño do O11D EVO anterior. Admite varios tamaños de placa base, incluíndo E-ATX, ATX, Micro-ATX e Mini-ITX. A caixa ten un marco de aceiro, paneis de vidro temperado de 4.0 mm e detalles de aluminio.

Unha das características máis destacadas do O11D EVO XL é o seu soporte para o arrefriamento líquido. Pode acomodar ata tres radiadores de ata 420 mm de tamaño, con opcións de instalación na parte superior, lateral ou inferior da caixa. Ademais, pódese conectar un único radiador de 120 mm ao escape da caixa. A bandexa da placa base é axustable en altura, o que permite a instalación e o axuste cómodos dos sistemas de refrixeración líquida.

A xestión de cables tamén é unha prioridade no deseño do O11D EVO XL. O estuche inclúe correas para manter todos os cables escondidos detrás da placa base, garantindo un interior limpo e organizado.

As opcións de almacenamento no O11D EVO XL son abundantes. Hai tres ranuras SSD de 2.5 polgadas detrás da bandexa da placa base e dúas gaiolas para unidades xiratorias que poden soportar ata catro unidades de almacenamento de 2.5 ou 3.5 polgadas. As gaiolas das unidades teñen conexións de alimentación e SATA previamente enrutadas para facilitar a instalación.

O O11D EVO XL ofrece flexibilidade na súa orientación. Aínda que é destro por defecto, o caso pódese invertir completamente para os usuarios que prefiren unha construción de escaparate orientada á esquerda. O caso tamén inclúe un soporte anti-sag GPU redeseñado para admitir tarxetas gráficas grandes, así como abrazadeiras GPU sen ferramentas que aseguran as tapas das ranuras de expansión PCIe de xeito magnético.

En xeral, o Lian Li O11D EVO XL é unha carcasa de PC altamente personalizable centrada na refrixeración líquida e na xestión de cables. O seu soporte para varios radiadores, a bandexa axustable da tarxeta nai e as amplas opcións de almacenamento convérteno na mellor opción para os entusiastas que buscan construír un sistema de alto rendemento e ben organizado.

