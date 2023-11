Novos monitores LG SMART con funcións melloradas para a produtividade e a conectividade

By

LG Electronics presentou recentemente a súa última liña de monitores SMART para 2023. Entre os novos lanzamentos están os modelos 32SR50F e 27SR50F, xa dispoñibles para a súa compra. Destinados a mellorar a produtividade e ofrecer unha conectividade perfecta, estes monitores están deseñados para satisfacer as necesidades cambiantes de traballo remoto e transmisión de entretemento.

Unha característica notable destes monitores son as súas pantallas IPS de alto rendemento que admiten HDR 10, que proporcionan unha maior vivacidade e calidade de imaxe. Tanto se estás participando en reunións virtuais como se simplemente navegas pola web, as imaxes melloradas que ofrecen estes monitores de 1080p mellorarán a túa experiencia de visualización. O modelo de 27 polgadas, co seu deseño practicamente sen bordes, engade un toque de estética elegante e minimalista a calquera espazo de traballo.

Funcionando na plataforma webOS 23 de LG, os monitores SMART ofrecen un acceso sinxelo e cómodo a varias aplicacións de transmisión e recomendacións de visualización personalizadas a través do webOS Hub. A función Home Board é particularmente intrigante, que ofrece perfís deportivos personalizados e tarxetas de servizos deportivos personalizables. Os entusiastas dos deportes poden estar actualizados coas súas ligas favoritas, os próximos partidos e as estatísticas importantes. Os monitores tamén inclúen a función LG Mood Music, que actúa como DJ persoal creando listas de reprodución en función das preferencias musicais do usuario.

Para aqueles que se centran na produtividade, os monitores SMART LG veñen equipados co software LG Home Office integrado. Soportando varios programas de produtividade como Microsoft 365 e Google Calendar, estes monitores melloran a eficiencia do fluxo de traballo. Ademais, facilitan a compartición de contido desde dispositivos intelixentes a través de AirPlay 2 e Miracast, eliminando a necesidade de conexión directa ao PC.

Ademais, estes monitores serven como hubs domésticos intelixentes, compatibles co ThinQ Home Hub de LG. Os usuarios poden supervisar e xestionar comodamente os electrodomésticos compatibles con IoT como frigoríficos e lavadoras a través da aplicación ThinQ. Esta integración transforma os monitores en puntos de control centrais para unha casa conectada.

Especificacións do produto:

- Monitor LG SMART (32SR50F)

– Tamaño/Resolución: 31.5 polgadas/FHD (1,920 x 1080)

- Gama de cores: sRGB 99%, NTSC 72%

- HDR: HDR 10

– Frecuencia de actualización / Tempo de resposta: 60 Hz / 8 ms

– Interface: USB tipo C, HDMI (x2), USB 2.0 (x2), Wi-Fi, Bluetooth

- Altofalante: 5 W (x2)

- Función/Servizo intelixente: webOS 23, Microsoft Office, Asistente de voz (LG ThinQ, Alexa), Emisión/Mirroring móbil (AirPlay 2 / ScreenShare)

– Accesorio: Control remoto HDMI/Blanco

- Monitor LG SMART (27SR50F)

– Tamaño/Resolución: 27 polgadas/FHD (1,920 x 1080)

- Gama de cores: sRGB 99%, NTSC 72%

- HDR: HDR 10

– Frecuencia de actualización / Tempo de resposta: 60 Hz / 14 ms

– Interface: HDMI (x2), USB 2.0 (x2), Wi-Fi, Bluetooth

- Altofalante: 5 W (x2)

- Función/Servizo intelixente: webOS 23, Microsoft Office, Asistente de voz (LG ThinQ, Alexa), Emisión/Mirroring móbil (AirPlay 2 / ScreenShare)

– Accesorio: Control remoto HDMI/Blanco

O modelo 32SR50F está dispoñible para compra por 229 dólares, mentres que o modelo 27SR50F pódese conseguir por só 199 dólares. Ambos os modelos veñen cunha garantía de 1 ano de pezas e man de obra.

FAQ:

P: Cales son as características máis destacadas dos monitores SMART LG?

R: Os monitores LG SMART ofrecen pantallas de alto rendemento con compatibilidade con HDR 10, o software LG Home Office incorporado para a produtividade, as capacidades para compartir contido e a funcionalidade do concentrador de casa intelixente.

P: Cal é o prezo dos modelos 32SR50F e 27SR50F?

R: O 32SR50F ten un prezo de 229 dólares, mentres que o 27SR50F está dispoñible por 199 dólares.

P: Os monitores están amparados por unha garantía?

R: Si, ambos modelos veñen cunha garantía de 1 ano de pezas e man de obra.