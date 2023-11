LEGO x Fortnite Crossover confirmado: unha nova era de xogo creativo

LEGO anunciou oficialmente en Twitter que o moi esperado evento cruzado LEGO x Fortnite está a suceder. Aínda que os detalles aínda son escasos, as especulacións suxiren que os xogadores terán a oportunidade de mergullarse nunha experiencia de xogo única onde controlan versións de LEGO dos seus personaxes favoritos de Fortnite, con capacidade para minar e elaborar.

O evento LEGO x Fortnite, que terá lugar o 7 de decembro, será un dos tres emocionantes modos de xogo introducidos en Fortnite o próximo mes. Pero iso non é todo: os fans de Eminem estarán encantados de saber que o popular rapero fará unha aparición especial no xogo como parte dun concerto en directo o 2 de decembro.

Se iso non fose suficiente para que os fans se animasen, están circulando os murmurios dunha posible colaboración de Doctor Who x Fortnite. Aínda que aínda non está confirmada, crese que esta colaboración podería ser unha celebración do 60 aniversario da icónica serie de televisión británica, que se emitiu por primeira vez en novembro de 1963. emitida a finais de novembro de 2023.

O crossover LEGO x Fortnite promete aportar un xiro fresco e innovador ao xogo, combinando a querida marca LEGO co atractivo xogo de Fortnite. Os xogadores poden esperar un mundo onde a súa imaxinación cobre vida a través de ladrillos dixitais, abrindo infinitas posibilidades creativas.

