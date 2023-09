Xogadores de League of Legends decepcionados co Blue Essence Emporium

Os xogadores de League of Legends esperaban ansiosamente o regreso do Blue Essence Emporium, esperando recompensas significativas para gastar a súa Blue Essence acumulada. Non obstante, a implementación de Emporium deixou a moitos fans decepcionados polo contido mediocre que se ofrece.

Blue Essence, unha moeda en League of Legends, adoita acumularse unha vez que os xogadores desbloquearon todos os campións. As páxinas de runas, os cambios de nome e algunhas outras pequenas opcións están dispoñibles para compra con Blue Essence, pero moitos xogadores atópanse cun exceso desta moeda e formas limitadas de utilizala.

O Blue Essence Emporium debía resolver este problema proporcionando aos xogadores recompensas atractivas que se podían mercar usando a súa Blue Essence acumulada. Aínda que Riot Games prometeu melloras, os xogadores consideran que o Emporium non cumpriu as expectativas e ofrece aínda menos opcións que antes da súa interrupción.

Parte da decepción prodúcese pola ausencia de iconas misteriosas e cofres de peles de sala, así como cromas de edición limitada. Ademais, acceder ao propio Emporium resultou ser un reto para moitos xogadores no seu lanzamento.

Paga a pena notar que os xogadores esperaban máis recompensas tras a polémica sobre a cara "Cosmic Erasure" para Jhin. Moitos xogadores desde hai moito tempo desexaban recompensas satisfactorias sen ter que gastar diñeiro adicional.

A pesar destas frustracións, os xogadores expresaron máis decepción que rabia cara a Riot Games. Simplemente querían un xeito de utilizar a moeda que gañaran durante anos de dedicación ao xogo.

Riot Games aínda non anunciou se se realizarán cambios no contido dispoñible no Blue Essence Emporium en resposta aos comentarios dos xogadores. Como ocorre agora dúas veces ao ano, os fanáticos teñen a esperanza de que as futuras iteracións do Emporium ofrezan opcións máis atractivas para a súa Blue Essence acumulada.

