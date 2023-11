Comprensión das actualizacións dinámicas de Windows: mellora da configuración e recuperación do SO

Microsoft lanzou recentemente as actualizacións do Patch Tuesday para Windows 10 e Windows 11 en novembro. Aínda que esta noticia pode non ser unha sorpresa, hai máis que actualizacións regulares. O xigante tecnolóxico tamén presentou unha nova actualización dinámica para mellorar os ficheiros de configuración de Windows 11 23H2, que tamén se aplica á versión 22H2. Esta actualización ten como obxectivo mellorar o nivel dos ficheiros do sistema principal, garantindo unha experiencia perfecta.

Ademais, os usuarios terán o pracer de saber que tamén se lanzou unha actualización dinámica para Windows Recovery Environment (WinRE). Concretamente, esta actualización está dirixida a Windows 11 versión 21H2. Aínda que a versión 21H2 xa non recibe Patch Tuesdays debido ao fin da súa compatibilidade, Microsoft seguirá proporcionando actualizacións dinámicas para WinRE. Isto é crucial en caso de fallos de actualización de funcións, xa que o WinRE mellorado axuda no proceso de recuperación.

Entón, que son exactamente as actualizacións dinámicas? Segundo a explicación de Microsoft nunha publicación do blog da comunidade técnica sobre as actualizacións dinámicas de Windows 10, estas actualizacións constan de varios compoñentes e serven para varios propósitos durante os procesos de instalación e recuperación.

As actualizacións dinámicas inclúen:

1. Actualizacións de configuración: estas actualizacións céntranse nas correccións dos binarios e ficheiros de configuración que se utilizan durante as actualizacións de funcións.

2. Actualizacións do sistema operativo seguro: actualizacións do compoñente "SO seguro", que se encarga de actualizar o entorno de recuperación de Windows (WinRE).

3. Actualizacións da pila de servizos: correccións necesarias para resolver calquera problema da pila de servizos, garantindo un proceso de actualización de funcións fluido.

4. Última actualización acumulada: instalación da actualización de calidade acumulada máis recente.

5. Actualizacións de controladores: controladores actualizados de fabricantes que foron dirixidos especificamente á actualización dinámica.

Ademais das actualizacións anteriores, a actualización dinámica tamén conserva o contido do paquete de idiomas (LP) e das funcións baixo demanda (FOD). Isto garante que os usuarios teñan dispoñibles todos os compoñentes necesarios despois de completar a actualización.

Podes atopar a actualización máis recente, KB5033288, no sitio web do catálogo de actualizacións de Microsoft. Non obstante, ten por seguro que a actualización debe instalarse automaticamente, eliminando a necesidade de intervención manual.

En resumo, as recentes actualizacións dinámicas de Microsoft para Windows 10 e Windows 11 non só melloran o proceso de configuración xeral, senón que tamén proporcionan unha rede de seguridade para a recuperación en caso de falla de actualización de funcións. Estas actualizacións abordan varios compoñentes críticos, garantindo unha experiencia do sistema operativo fluida e fiable.

Preguntas frecuentes (FAQ)

P: Que son as actualizacións dinámicas en Windows?

R: As actualizacións dinámicas son un conxunto de actualizacións que melloran o proceso de configuración do SO e a recuperación en caso de fallar na actualización das funcións. Estas actualizacións inclúen correccións de ficheiros de configuración, actualizacións do entorno de recuperación de Windows (WinRE), correccións de pila de servizos, instalación da última actualización de calidade acumulada e controladores actualizados.

P: Necesito instalar manualmente a última actualización dinámica?

R: Non, a actualización dinámica debería instalarse automaticamente. Non obstante, se queres instalalo manualmente, podes atopar a actualización máis recente, como KB5033288, no sitio web do catálogo de actualizacións de Microsoft.

P: Que ocorre cos paquetes de idiomas e funcións durante o proceso de actualización?

R: O contido dos paquetes de idiomas (LP) e das funcións baixo demanda (FOD) consérvase durante a actualización. Isto garante que os usuarios teñan dispoñibles estes compoñentes esenciais despois de completar a actualización.

P: Podo recibir actualizacións dinámicas para unha versión de Windows non compatible?

R: Aínda que é posible que as versións non compatibles xa non reciban Patch Tuesdays ou actualizacións regulares, Microsoft aínda pode proporcionar actualizacións dinámicas para compoñentes críticos como o Windows Recovery Environment (WinRE) para garantir as capacidades de recuperación.