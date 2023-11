O alcalde de Pasadena invita á comunidade á cerimonia anual de iluminación da árbore de vacacións

A cidade de Pasadena está encantada de anunciar a cerimonia anual de iluminación da árbore de vacacións do alcalde, que terá lugar o venres 1 de decembro no Concello. Este evento tan esperado, conducido polo alcalde Víctor M. Gordo, promete unha velada inesquecible chea de alegría e festa para toda a familia.

De 5:7 a XNUMX:XNUMX horas, os asistentes poden participar nunha variedade de actividades, incluíndo actuacións en directo de cantantes e bailaríns locais, así como manualidades para nenos proporcionadas polo Armory Center for the Arts. O evento tamén ofrecerá deliciosos refrigerios e ata unha visita especial do propio Papá Noel. Non esquezas levar a túa cámara para capturar eses momentos de vacacións conmovedores nas distintas paradas fotográficas situadas por todo o recinto.

O prato máis destacado da noite será o alumeado cerimonial do alcalde Gordo da árbore oficial do Concello ás 6 horas. Para garantir unha excelente visión deste momento máxico, asegúrese de chegar cedo e conseguir un lugar privilegiado no Concello. Hai aparcamento dispoñible, pero asegúrate de vir con antelación para asegurar un espazo.

Co ánimo de dar, o Departamento de Bombeiros de Pasadena recollerá doazóns para o Spark of Love Toy Drive anual. Se tes os medios, considera traer xoguetes, equipamentos deportivos ou tarxetas de agasallo novos sen envolver para axudar a que as vacacións sexan máis brillantes para os nenos e adolescentes desfavorecidos da zona.

Para aqueles que non poidan asistir persoalmente ao evento, non se preocupen! Un vídeo da cerimonia estará dispoñible nunha data posterior, permitindo que todos experimenten o gozoso evento.

Para compartir a túa propia iluminación da árbore e fotos de Papá Noel, asegúrate de etiquetar a cidade de Pasadena en Instagram, Facebook e Twitter. Compartirán o maior número posible destas capturas festivas. Tamén podes ver o álbum de imaxes do ano pasado para ver os momentos máxicos que celebra o evento.

Conéctate coa cidade de Pasadena visitando o seu sitio web en CityOfPasadena.net ou seguilos en Twitter, Instagram e Facebook. Se tes algunha dúbida ou necesitas axuda, non dubides en chamar ao Centro de Atención ao Cidadán durante o horario comercial ao (626) 744-7311.

Únete ao alcalde Gordo e a toda a comunidade na cerimonia anual de iluminación da árbore de vacacións do alcalde para unha noite encantadora, creando recordos duradeiros para todos. É un evento que non quererás perder!