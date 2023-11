Nova colaboración para optimizar o rendemento da planta fotovoltaica

JinkoSolar Australia anunciou recentemente unha asociación innovadora co grupo de investigación de Intelixencia Artificial, Caracterización, Defectos e Contactos (ACDC) da prestixiosa Universidade de Nova Gales do Sur. A colaboración ten como obxectivo revolucionar o rendemento no campo das tecnoloxías de células solares de punta de JinkoSolar, incluíndo os seus esperados módulos bifaciais PERC e TOPCon de próxima xeración.

En lugar de depender só dos métodos tradicionais, JinkoSolar agora aproveitará a experiencia do grupo de investigación ACDC para aproveitar o poder da intelixencia artificial e os algoritmos de aprendizaxe automática para supervisar e optimizar o rendemento das súas plantas fotovoltaicas en tempo real. Ao proporcionar datos cruciais eléctricos e meteorolóxicos xerados polos seus módulos de próxima xeración, JinkoSolar permitirá ao grupo de investigación desenvolver estratexias innovadoras para aumentar a eficiencia e maximizar a produción global da planta.

Co apoio da Axencia Australiana de Enerxías Renovables, a colaboración tamén busca desenvolver un sistema de monitorización comercial de última xeración especialmente adaptado para as plantas fotovoltaicas. Esta plataforma avanzada utilizará datos históricos e capacidades de aprendizaxe automática para mellorar as estratexias de operación e mantemento (O&M). Ao prever con precisión as taxas de suciedade, investigar a degradación do módulo e do sistema e habilitar medidas de mantemento proactivas, a plataforma evitará fallas de forma eficaz e asegurará que as plantas sigan funcionando nos seus niveis de rendemento máximos.

A integración de intelixencia artificial e algoritmos de aprendizaxe automática en aplicacións fotovoltaicas é un importante paso adiante na industria das enerxías renovables. Esta colaboración entre JinkoSolar Australia e o grupo de investigación ACDC non só demostra o seu compromiso coa innovación tecnolóxica senón que tamén promete mellorar moito a eficiencia e a lonxevidade das centrais solares.

En xeral, esta colaboración estratéxica representa unha oportunidade notable para aproveitar a investigación de vangarda e as tecnoloxías avanzadas, abrindo o camiño para un futuro máis sostible e produtivo no campo da enerxía solar.

FAQs

Que é a tecnoloxía PERC?

PERC son as siglas de Passivated Emitter and Rear Cell. É unha tecnoloxía de células solares que mellora a eficiencia dos paneis solares ao reducir as perdas de recombinación na superficie posterior.

Que son os módulos bifaciais?

Os módulos bifaciais son paneis solares que poden xerar electricidade desde ambos os dous lados do módulo. Aproveitan a luz solar desde a parte frontal e tamén captan a luz reflectida do chan ou das superficies circundantes, aumentando a produción total de enerxía.

Como mellora a intelixencia artificial o rendemento das plantas fotovoltaicas?

A intelixencia artificial, en concreto os algoritmos de aprendizaxe automática, pode analizar grandes cantidades de datos recollidos das plantas fotovoltaicas e identificar patróns e tendencias. Isto permite o mantemento proactivo, a predición precisa de avarías e a optimización do rendemento da planta, aumentando finalmente a eficiencia e o rendemento.