A importancia do ritmo circadiano no rendemento deportivo, a regulación hormonal e a función do sistema inmunitario

Unha recente revisión publicada en Heliyon destaca a importancia do ritmo circadiano (RC) no rendemento deportivo e os seus mecanismos subxacentes. O estudo tamén explora o papel da CR na función do sistema inmunitario, a homeostase endócrina e as diferenzas sexuais.

Os ritmos circadianos son os cambios diarios na actividade biolóxica e de comportamento que se producen debido á capacidade natural dun organismo para sincronizarse co ciclo de 24 horas de luz e escuridade do medio. Estes ritmos están regulados polo reloxo biolóxico do organismo, que controla diversos aspectos como os ciclos do sono e a temperatura corporal.

O núcleo supraquiasmático (SCN) serve como marcapasos circadiano central nos humanos. Coordina actividades como a activación neuronal, a produción de hormonas e as flutuacións de temperatura segundo o tempo solar. Estas oscilacións rítmicas inflúen na nosa vida diaria e repercuten nos nosos hábitos e comportamentos.

Varios estudos demostraron que os ritmos biolóxicos óptimos están asociados a un mellor tempo de reacción, rendemento mental, temperatura central e rendemento muscular nos atletas.

A resposta hormonal á CR tamén xoga un papel crucial no rendemento deportivo. As hormonas como o cortisol e a testosterona presentan variacións ao longo do día, con niveis máis altos pola mañá e antes de durmir. Estes cambios hormonais poden afectar o rendemento atlético, levando a resultados mellorados ou insatisfactorios.

O presente estudo ofrece unha visión xeral do papel da CR nas actividades deportivas. Revisa a literatura existente para dilucidar os mecanismos subxacentes e explora a relación recíproca entre CR, homeostase endócrina e diferenzas sexuais. O estudo tamén enfatiza o papel único do reloxo circadiano no rendemento físico e na función do sistema inmunitario.

Os descubrimentos suxiren que a temperatura corporal central dun individuo é máis baixa pola mañá e aumenta progresivamente durante o día. A temperatura corporal elevada favorece o uso de hidratos de carbono como fonte de enerxía fronte á graxa.

O rendemento óptimo en indicadores clave do rendemento deportivo adoita observarse pola tarde. As actividades nocturnas ocorren casualmente ao redor do pico da temperatura corporal central.

Outros factores, como o estado nutricional, a flexibilidade, a inercia do sono, os tempos de adestramento, o tempo entre sesións de proba, as respostas fisiolóxicas e a motivación, tamén inflúen no papel da CR no rendemento do exercicio.

Os ritmos endócrinos e a CR están estreitamente entrelazados, co reloxo interno que inflúe na forma en que o corpo responde aos factores ambientais. Investigacións anteriores demostraron que o reloxo circadiano regula estreitamente a resposta inmune e os cambios continuos no tráfico de células inmunitarias no sangue vense afectados pola CR.

O sono é crucial para os deportistas, xa que un sono inadecuado asociouse cun maior risco de lesións. A hormona do crecemento, liberada durante o sono, xoga un papel fundamental na rexeneración e restauración dos tecidos.

Aínda que a revisión actual non investigou as vías de sinalización específicas nin os mecanismos moleculares detrás dos efectos da CR, fai fincapé na necesidade de seguir investigando nestas áreas. Ademais, os estudos deberían explorar diferentes modelos de adestramento e investigar o impacto das intervencións nutricionais na CR utilizando métodos de medición axeitados.

En conclusión, o cronotipo dun individuo e o exercicio en momentos específicos do día poden afectar significativamente as capacidades de rendemento físico. Comprender o papel do ritmo circadiano no rendemento deportivo, a regulación hormonal e a función do sistema inmunitario pode proporcionar información valiosa tanto para atletas como para adestradores.

Fonte: Revisión narrativa: O papel do ritmo circadiano no rendemento deportivo, a regulación hormonal, a función do sistema inmunitario e a prevención de lesións en atletas. Heliyon 9 (9).