Walmart segue sendo a empresa máis grande do mundo?

No panorama en constante cambio dos negocios globais, pode ser un reto facer un seguimento de que empresas ocupan os primeiros postos en termos de tamaño e ingresos. Durante moitos anos, Walmart foi sinónimo de ser a empresa máis grande do mundo. Non obstante, os acontecementos recentes suscitaron dúbidas sobre se este xigante minorista aínda ten ese título.

Walmart, fundada en 1962 por Sam Walton, foi durante moito tempo unha forza dominante na industria de venda polo miúdo. Coa súa ampla rede de tendas e unha forte presenza en liña, a compañía xerou constantemente ingresos masivos. A súa capacidade para ofrecer unha ampla gama de produtos a prezos competitivos converteuno nun favorito entre os consumidores de todo o mundo.

Non obstante, nos últimos anos, o auxe da tecnoloxía e do comercio electrónico provocou a aparición de novos competidores no ámbito empresarial global. Un destes competidores é Amazon, o xigante da venda polo miúdo en liña fundado por Jeff Bezos en 1994. Co seu incesante foco na innovación e a satisfacción do cliente, Amazon creceu rapidamente ata converterse nun formidable competidor de Walmart.

En termos de capitalización de mercado, que é o valor total das accións en circulación dunha empresa, Amazon superou a Walmart en 2015. Este fito marcou un cambio significativo no panorama empresarial, sinalando a crecente influencia do comercio electrónico e da economía dixital.

Aínda que Walmart aínda ocupa o primeiro lugar en termos de ingresos, con máis de 500 millóns de dólares en vendas anuais, a brecha entre as dúas empresas está a reducirse. Os ingresos de Amazon aumentaron constantemente, impulsados ​​pola súa diversa gama de produtos e servizos, incluíndo plataformas de computación en nube e streaming.

FAQ:

P: Que é a capitalización de mercado?

R: A capitalización bursátil, a miúdo denominada capitalización de mercado, é o valor total das accións en circulación dunha empresa. Calcúlase multiplicando o prezo actual das accións polo número total de accións en circulación.

P: En que se diferencian os ingresos da capitalización de mercado?

R: Os ingresos refírese á cantidade total de diñeiro que xera unha empresa coas súas actividades comerciais, como as vendas de produtos ou servizos. A capitalización bursátil, por outra banda, representa o valor total das accións en circulación dunha empresa e é un indicador do seu valor global no mercado de valores.

P: Walmart aínda ten máis tendas físicas que Amazon?

R: Si, Walmart aínda mantén unha vantaxe significativa sobre Amazon en termos de presenza na tenda física. Walmart opera miles de tendas en todo o mundo, mentres que Amazon opera principalmente en liña. Non obstante, Amazon foi ampliando a súa presenza física mediante adquisicións e a apertura de tendas Amazon Go.

En conclusión, aínda que Walmart mantivo durante moito tempo o título da empresa máis grande do mundo, o auxe do comercio electrónico e a aparición de Amazon como un formidable competidor desafiaron o seu dominio. Aínda que Walmart aínda lidera en termos de ingresos, o rápido crecemento e a capitalización de mercado de Amazon indican un panorama cambiante no ámbito empresarial global. Só o tempo dirá se Walmart pode manter a súa posición na cima ou se Amazon finalmente reclamará o trono.