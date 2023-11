Walmart segue sendo de propiedade estadounidense?

Nos últimos anos, houbo un crecente debate sobre a propiedade de Walmart, unha das maiores corporacións de venda polo miúdo do mundo. Coa súa presenza masiva e alcance global, moitos cuestionaron se Walmart aínda pode considerarse unha empresa de propiedade estadounidense. Afondemos nos detalles e arroxemos algo de luz sobre este asunto.

Walmart, fundada por Sam Walton en 1962, ten innegablemente profundas raíces nos Estados Unidos. A empresa comezou como unha pequena tenda de descontos en Arkansas e expandiuse rapidamente por todo o país, converténdose nun símbolo do capitalismo estadounidense. Non obstante, a medida que o éxito de Walmart creceu, tamén o fixeron as súas ambicións internacionais. Hoxe, o xigante da venda polo miúdo opera en 27 países, empregando a millóns de persoas en todo o mundo.

Aínda que a expansión de Walmart máis aló das fronteiras estadounidenses levou a unha importante presenza internacional, é importante ter en conta que a empresa segue a súa sede nos Estados Unidos. A familia Walton, descendentes de Sam Walton, aínda ten unha participación substancial na empresa. De feito, considéranse unha das familias máis ricas do mundo, en gran parte debido ás súas accións de Walmart.

FAQ:

P: Walmart ten algunha propiedade estranxeira?

R: Aínda que Walmart se expandiu a nivel mundial, segue a ser unha empresa estadounidense. A maioría das súas accións están en poder da familia Walton, que son cidadáns estadounidenses.

P: Canto de Walmart é propiedade da familia Walton?

R: A familia Walton posúe aproximadamente o 50% das accións de Walmart, o que os converte no maior accionista da empresa.

P: Walmart paga impostos nos Estados Unidos?

R: Como empresa con sede en Estados Unidos, Walmart está suxeita ás leis fiscais estadounidenses e paga impostos sobre os beneficios xerados no país.

P: Todos os produtos de Walmart están feitos nos Estados Unidos?

R: Non, Walmart obtén produtos de varios países do mundo. Aínda que leva produtos feitos en Estados Unidos, unha parte importante do seu inventario fabrícase no exterior.

En conclusión, aínda que Walmart ampliou as súas operacións a nivel mundial, segue sendo unha empresa de propiedade estadounidense. A importante participación accionarial da familia Walton e a sede da empresa nos Estados Unidos consolidan as súas raíces estadounidenses. Non obstante, é importante recoñecer que o alcance de Walmart esténdese moito máis aló das fronteiras dos Estados Unidos, converténdoo nunha potencia de venda polo miúdo verdadeiramente global.