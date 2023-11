By

Walmart é máis rico que Amazon?

No mundo dos xigantes do comercio polo miúdo destacan dous nomes: Walmart e Amazon. Estas empresas revolucionaron a nosa forma de comprar, ofrecéndolles comodidade e prezos competitivos. Pero cando se trata de determinar cal destes gigantes minoristas é máis rico, a resposta non é tan sinxela como parece.

Walmart, fundada en 1962 por Sam Walton, ten unha longa reputación como o maior venda polo miúdo do mundo. Con máis de 11,000 tendas en 27 países, Walmart ten unha importante presenza física. Ofrece unha ampla gama de produtos, desde comestibles ata produtos electrónicos, e ten unha base de clientes fiel.

Por outra banda, Amazon, fundada por Jeff Bezos en 1994, comezou como unha librería en liña e desde entón converteuse nun xigante mundial do comercio electrónico. Amazon interrompeu a venda polo miúdo tradicional ofrecendo unha ampla selección de produtos e envíos rápidos e fiables. Tamén diversificou o seu negocio, aventurándose no cloud computing, servizos de streaming e moito máis.

En termos de ingresos, Walmart superou constantemente a Amazon. No ano fiscal 2020, Walmart informou de ingresos de 524 millóns de dólares, mentres que Amazon informou de ingresos de 386 millóns de dólares. Non obstante, é importante ter en conta que os ingresos por si só non determinan a riqueza global dunha empresa.

Cando se trata de capitalización de mercado, que é o valor total das accións en circulación dunha empresa, Amazon toma o liderado. A partir de outubro de 2021, a capitalización de mercado de Amazon roldaba os 1.6 billóns de dólares, o que a convertía nunha das empresas máis valiosas do mundo. En comparación, a capitalización de mercado de Walmart foi de aproximadamente 400 millóns de dólares.

FAQ:

P: Que son os ingresos?

R: Os ingresos refírese á cantidade total de diñeiro que xera unha empresa coas súas actividades comerciais, como as vendas de produtos ou servizos.

P: Que é a capitalización de mercado?

R: A capitalización de mercado, tamén coñecida como capitalización de mercado, é o valor total das accións en circulación dunha empresa. Calcúlase multiplicando o prezo actual das accións polo número de accións en circulación.

En conclusión, mentres que Walmart supera a Amazon en termos de ingresos, a capitalización de mercado de Amazon fai que sexa a empresa máis rica. Ambas as dúas empresas teñen os seus puntos fortes e seguen dominando a industria de venda polo miúdo á súa maneira.