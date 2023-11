Walmart Plus e Sam's Club Plus son o mesmo?

No mundo da venda polo miúdo, Walmart e Sam's Club son dous nomes destacados que se converteron en sinónimo de compras accesibles. Ambos ofrecen programas de adhesión, Walmart Plus e Sam's Club Plus, que ofrecen beneficios exclusivos aos seus fieis clientes. Non obstante, é importante ter en conta que estes dous programas non son iguais, a pesar das súas semellanzas.

Que é Walmart Plus?

Walmart Plus é un servizo baseado na subscrición que ofrece Walmart, unha das maiores cadeas de venda polo miúdo do mundo. Por unha cota mensual ou anual, os membros acceden a unha serie de vantaxes, que inclúen a entrega gratuíta ilimitada de artigos aptos, descontos de combustible e a comodidade das compras sen prexuízo móbil. Walmart Plus ten como obxectivo mellorar a experiencia de compra dos seus clientes proporcionando comodidade e valor engadido.

Que é Sam's Club Plus?

Sam's Club Plus, pola súa banda, é un programa de socios ofrecido por Sam's Club, un club de almacén propiedade de Walmart. Cunha tarifa anual, os membros acceden a varios beneficios, como horas de compra anticipada, recompensas en metálico en compras que cumpran os requisitos, envío gratuíto na maioría dos artigos en liña e descontos adicionais en determinados servizos. Sam's Club Plus está deseñado para satisfacer as necesidades dos grandes compradores e dos propietarios de pequenas empresas, ofrecéndolles importantes aforros e vantaxes exclusivas.

Cales son as diferenzas entre Walmart Plus e Sam's Club Plus?

Aínda que ambos programas ofrecen beneficios aos seus membros, hai diferenzas notables entre Walmart Plus e Sam's Club Plus. Walmart Plus céntrase en ofrecer comodidade e produtos básicos para todos os días aos seus clientes, facendo gran énfase nas opcións de entrega gratuíta. Por outra banda, Sam's Club Plus está dirixido a compradores a granel e propietarios de pequenas empresas, ofrecéndolles acceso a unha ampla gama de produtos en maiores cantidades a prezos rebaixados.

En conclusión, Walmart Plus e Sam's Club Plus poden compartir semellanzas cos programas de adhesión ofrecidos por Walmart, pero atenden ás diferentes necesidades dos clientes. Walmart Plus ten como obxectivo ofrecer comodidade e valor aos compradores cotiáns, mentres que Sam's Club Plus está dirixido aos compradores a granel e aos propietarios de pequenas empresas. Independentemente do programa que elixas, ambos ofrecen vantaxes exclusivas que poden mellorar a túa experiencia de compra.