Walmart é máis grande que Amazon?

No mundo dos xigantes do comercio polo miúdo destacan dous nomes: Walmart e Amazon. Ambas as dúas empresas revolucionaron a nosa forma de comprar, pero cando se trata de tamaño, cal leva a coroa? Afondemos nos números e vexamos quen sae enriba.

A Batalla dos Titanes

Walmart, fundada en 1962 por Sam Walton, foi durante moito tempo unha forza dominante na industria de venda polo miúdo. Coa súa ampla rede de tendas físicas, a empresa converteuse rapidamente nun nome familiar. Non obstante, nos últimos anos, Amazon emerxeu como un formidable competidor, interrompendo o comercio polo miúdo tradicional co seu mercado en liña e servizos innovadores.

Size Matters

Ao comparar o tamaño destes xigantes de venda polo miúdo, é importante ter en conta varios factores. En termos de ingresos, Walmart aínda mantén o liderado. En 2020, a compañía reportou uns asombrosos ingresos de 559 millóns de dólares, converténdoa no maior venda polo miúdo do mundo. Amazon, pola súa banda, reportou ingresos de 386 millóns de dólares durante o mesmo período.

Non obstante, os ingresos por si só non contan toda a historia. A capitalización de mercado de Amazon, que representa o valor total das súas accións en circulación, superou a de Walmart en 2015. A partir de 2021, a capitalización de mercado de Amazon sitúase nuns 1.7 billóns de dólares, mentres que a de Walmart é de aproximadamente 400 millóns de dólares. Isto indica que os investimentos perciben que Amazon ten un maior potencial de crecemento e valor futuro.

FAQ

P: Que son os ingresos?

Os ingresos refírese á cantidade total de diñeiro que xera unha empresa polas súas actividades comerciais, como as vendas de produtos ou servizos.

P: Que é a capitalización de mercado?

A capitalización bursátil, a miúdo denominada capitalización de mercado, é o valor total das accións en circulación dunha empresa. Calcúlase multiplicando o prezo actual das accións polo número de accións en circulación.

P: Walmart ten presenza en liña?

Si, Walmart fixo importantes investimentos nas súas operacións de comercio electrónico para competir con Amazon. A empresa ofrece compras en liña e ampliou os seus servizos de entrega e recollida.

P: Amazon ten tendas físicas?

Aínda que Amazon comezou como un mercado en liña, tamén se aventurou no comercio polo miúdo físico. A compañía opera tendas Amazon Go, Amazon Books e adquiriu Whole Foods Market en 2017.

En conclusión

Aínda que Walmart aínda domina en termos de ingresos, a capitalización de mercado de Amazon e o dominio en liña indican o seu potencial de crecemento futuro. Ambas empresas seguen innovando e adaptándose ao panorama cambiante do comercio polo miúdo, garantindo que a batalla pola supremacía do comercio polo miúdo siga sendo feroz.