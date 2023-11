A vacina de Pfizer xa non está autorizada nos EUA?

By

A vacina Pfizer xa non está autorizada nos EUA?

Nun desenvolvemento recente, circulaban rumores nas plataformas de redes sociais e en varios foros en liña, o que suxire que a vacina contra o COVID-19 de Pfizer-BioNTech xa non está autorizada para o seu uso nos Estados Unidos. Estas afirmacións causaron confusión e preocupación entre as persoas que recibiron ou están a planear recibir a vacina. Non obstante, é importante aclarar que estes rumores son totalmente falsos. A vacina de Pfizer segue totalmente autorizada e aprobada para o seu uso nos Estados Unidos.

A vacina Pfizer-BioNTech contra o COVID-19 recibiu unha autorización de uso de emerxencia (EUA) pola Administración de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) en decembro de 2020. Esta EUA permite a distribución e administración da vacina durante as emerxencias de saúde pública, como as en curso. Pandemia da covid-19. A vacina de Pfizer demostrou ser moi eficaz para previr a COVID-19 e foi sometida a probas e avaliacións rigorosas para garantir a súa seguridade e eficacia.

FAQ:

P: Que é a autorización de uso de emerxencia (EUA)?

R: EUA é un mecanismo regulador que permite á FDA facilitar a dispoñibilidade e o uso de produtos médicos, como vacinas, durante as emerxencias de saúde pública. Asegura que os produtos cumpren certos criterios de seguridade e eficacia.

P: ¿Revogouse ou suspendeuse a vacina de Pfizer?

R: Non, a vacina de Pfizer non foi revogada nin suspendida. Aínda está autorizado para o seu uso nos EE. UU. e segue administrándose a persoas que cumplan os requisitos.

-¿De onde se orixinaron os rumores?

R: A orixe destes rumores non está clara, pero a información errónea pode estenderse facilmente nas plataformas de redes sociais e nos foros en liña. É importante confiar en fontes fidedignas, como as axencias oficiais de saúde do goberno, para obter información precisa.

P: ¿Debo preocuparme pola seguridade da vacina de Pfizer?

R: Non, non hai motivos para preocuparse pola seguridade da vacina de Pfizer. Foi sometido a unha extensa proba e seguimento para garantir a súa seguridade e eficacia. A FDA e outros organismos reguladores seguen vixiando de preto o perfil de seguridade da vacina.

En conclusión, os rumores que suxiren que a vacina contra o COVID-19 de Pfizer-BioNTech xa non está autorizada nos EUA son totalmente falsos. A vacina segue sendo totalmente autorizada e aprobada para o seu uso, e as persoas deben confiar en fontes fidedignas para obter información precisa sobre as vacinas contra a COVID-19. A vacinación segue sendo unha ferramenta crucial para combater a pandemia e protexer a saúde pública.