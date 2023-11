¿É mellor a nova vacina contra o zóster que a antiga?

Nos últimos anos, introduciuse no mercado unha nova vacina contra o zóster, que provocou un debate entre os profesionais médicos e os pacientes. A pregunta na mente de todos é se esta nova vacina é realmente superior á súa predecesora. Afondemos nos detalles e exploremos as principais diferenzas entre ambos.

A antiga vacina contra o zóster, coñecida como Zostavax, está en uso desde 2006. Foi eficaz para reducir o risco de zóster nun 51% e a neuralxia post-herpética (unha complicación dolorosa do herpes zóster) nun 67%. Non obstante, tiña algunhas limitacións. Zostavax era unha vacina viva, o que significa que contiña unha forma debilitada do virus. Isto facíao inadecuado para persoas con sistemas inmunitarios debilitados, como aqueles que están en tratamento contra o cancro ou os receptores de transplantes de órganos.

Introduza a nova vacina contra o zóster, Shingrix, que foi aprobada pola Administración de Drogas e Alimentos dos Estados Unidos (FDA) en 2017. Shingrix posúe unha impresionante taxa de eficacia de máis do 90% na prevención do herpes zóster e a neuralxia post-herpética. A diferenza do seu predecesor, Shingrix é unha vacina non viva, polo que é segura para persoas con sistemas inmunitarios comprometidos.

FAQ:

P: Como funciona a nova vacina contra o zóster?

R: Shingrix é unha vacina recombinante, o que significa que só contén unha proteína específica do virus da varicela-zóster. Esta proteína estimula o sistema inmunitario para producir unha forte resposta contra o virus, evitando o herpes zóster.

P: Quen debería recibir a nova vacina contra o zóster?

R: Os Centros para o Control e Prevención de Enfermidades (CDC) recomendan Shingrix para adultos de 50 ou máis anos, aínda que xa recibisen Zostavax.

P: Hai algún efecto secundario?

R: Como calquera vacina, Shingrix pode causar efectos secundarios leves, como dor no lugar da inxección, dores musculares e fatiga. Estes síntomas adoitan resolverse en poucos días e son un sinal de que o sistema inmunitario responde á vacina.

En conclusión, a nova vacina contra o zóster, Shingrix, parece ser unha mellora significativa con respecto á antiga vacina, Zostavax. Coa súa maior taxa de eficacia e composición non viva, Shingrix ofrece unha opción máis segura e eficaz para previr o herpes zóster e as súas complicacións. Se se atopa dentro do grupo de idade recomendado, consultar co seu médico sobre a vacinación con Shingrix é unha decisión sabia para protexerse desta condición dolorosa e potencialmente debilitante.