A nova tella é mellor tirada que a antiga?

Nos últimos anos, introduciuse unha nova vacina contra o zóster, que provocou un debate entre os profesionais médicos e os pacientes. O herpes zoster, tamén coñecido como herpes zoster, é unha dolorosa infección viral causada polo virus da varicela-zoster, o mesmo virus que causa a varicela. Afecta a millóns de persoas en todo o mundo, especialmente a maiores de 50 anos. A introdución dunha nova vacina suscita preguntas sobre a súa eficacia en comparación coa antiga.

A antiga vacina contra o zóster, coñecida como Zostavax, aprobouse por primeira vez en 2006. Era unha vacina viva atenuada, o que significa que contiña unha forma debilitada do virus. Aínda que foi eficaz para reducir o risco de herpes zóster nun 51%, a súa eficacia diminuíu co paso do tempo, o que levou ao desenvolvemento dunha nova vacina.

A nova vacina contra o zóster, chamada Shingrix, foi aprobada pola FDA en 2017. A diferenza de Zostavax, Shingrix é unha vacina non viva, o que significa que non contén ningún virus vivo. Pola contra, contén unha proteína que axuda a aumentar a resposta do sistema inmunitario ao virus da varicela-zoster. Os estudos demostraron que Shingrix é máis do 90% efectivo na prevención do herpes zóster e as súas complicacións.

FAQ:

P: Quen debería poñerse a vacina contra o zóster?

R: Os Centros para o Control e a Prevención de Enfermidades (CDC) recomendan que os adultos de 50 anos ou máis se fagan a vacina contra o herpes zóster, independentemente de que teñan antes.

P: Cantas doses da nova vacina contra o zóster son necesarias?

R: A nova vacina contra o zóster, Shingrix, dáse en dúas doses. A segunda dose adminístrase 2 a 6 meses despois da primeira dose.

P: Hai algún efecto secundario da nova vacina contra o zóster?

R: Como calquera vacina, a nova vacina contra o zóster pode causar efectos secundarios. Os efectos secundarios máis comúns inclúen dor, vermelhidão ou inchazo no lugar da inxección, así como dor muscular, fatiga e dor de cabeza. Estes efectos secundarios adoitan ser leves e desaparecen por si só nuns días.

En conclusión, a nova vacina contra o zóster, Shingrix, demostrou ser máis eficaz na prevención do zóster en comparación coa antiga vacina, Zostavax. A súa formulación non viva e a súa alta eficacia fan que sexa unha opción preferida para adultos de 50 ou máis anos. Non obstante, sempre se recomenda consultar cun profesional sanitario para determinar o mellor curso de acción en función das condicións de saúde individuais e do historial médico.