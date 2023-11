Vale a pena mercar o Google Nest Hub?

Cando entramos na tempada de vacacións, moitas persoas pregúntanse se o Google Nest Hub aínda é unha boa compra no seu estado actual. Durante o último ano, houbo máis eliminacións de funcións que adicións para Nest Hub e Hub Max. Non obstante, a pesar destes cambios, aínda hai moitas razóns polas que vale a pena considerar o Nest Hub.

Un dos principais motivos para mercar o Nest Hub é a súa funcionalidade como dispositivo de transmisión de música e controlador de Google Home. Se buscas principalmente un dispositivo que poida reproducir música e controlar os teus dispositivos domésticos intelixentes, o Nest Hub é unha excelente opción, especialmente cando ten un desconto.

O Nest Hub de segunda xeración de 2, cun prezo habitual de 2021 dólares, está dispoñible actualmente por 99.99 dólares. Ofrece todas as funcións esenciais e pode satisfacer facilmente as túas necesidades de transmisión de música e control da casa intelixente. O Nest Hub Max 49.99, por outra banda, ten un prezo de 2019 dólares a partir de 129 dólares e ofrece mellores altofalantes, unha cámara, unha pantalla máis grande e funcións adicionais como un reloxo permanente e reprodución de vídeo ocasional.

Non obstante, unha preocupación é que Google non proporcionou actualizacións significativas nin revelou o futuro do Asistente para Nest Hub. A interface de usuario de pantalla intelixente permaneceu en gran parte sen cambios, e hai unha falta de innovación ou novas funcións en comparación con outros dispositivos similares no mercado.

Ademais, houbo queixas de que o Asistente se volve "máis tonto" co paso do tempo en lugar de mellorar. O foco actual de Google parece estar na tableta Pixel de 499 dólares, pero o Nest Hub aínda ten un lugar no mercado debido ao seu prezo máis baixo e á súa accesibilidade.

Aínda que é pouco probable que Google lance pronto un novo Nest Hub alimentado con Fucsia, é importante que actualicen o Asistente para que poida falar máis e comprender mellor os comandos dos usuarios. Isto axudaría a manter o Nest Hub competitivo e resolvería algunhas das dúbidas sobre a súa funcionalidade.

En conclusión, a pesar da falta de actualizacións e funcións significativas, o Nest Hub aínda pode ser unha compra que paga a pena para aqueles que buscan principalmente un dispositivo de transmisión de música e un controlador de casa intelixente. Non obstante, Google debe investir en mellorar as capacidades do Asistente para garantir a viabilidade a longo prazo do Nest Hub e a súa reputación no mercado.

FAQ

1. O Nest Hub pode controlar os dispositivos domésticos intelixentes?

Si, o Nest Hub permíteche controlar dispositivos domésticos intelixentes de varios fabricantes.

2. Cales son as principais características do Nest Hub?

O Nest Hub ofrece funcións como transmisión de música, control de casa intelixente, presentacións de diapositivas, funcións de temporizador/alarma e actualizacións do tempo.

3. Hai unha versión máis nova do Nest Hub en breve?

É pouco probable que se lance nun futuro próximo un novo Nest Hub alimentado por Fucsia. Google está máis centrado noutros dispositivos como Pixel Tablet.

4. Asistente está mellorando co paso do tempo?

Algúns usuarios informaron de que o Asistente se está facendo "máis tonto" co paso do tempo en lugar de mellorar. Google debe traballar para que o Asistente sexa máis conversacional e para comprender mellor os comandos dos usuarios.

5. Eliminaranse gradualmente os altofalantes e as pantallas existentes?

É improbable que Google poña fin ao soporte para altofalantes e pantallas existentes nun futuro próximo, xa que son moi utilizados e a finalización do soporte pode prexudicar a reputación da empresa.