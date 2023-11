A vacina contra o COVID xa non está aprobada pola FDA?

Nas últimas semanas, houbo un aumento da información errónea circulando nas plataformas de redes sociais sobre o estado de aprobación das vacinas contra a COVID-19. Unha afirmación particular que gañou forza é que as vacinas xa non están aprobadas pola Administración de Drogas e Alimentos dos Estados Unidos (FDA). Non obstante, é importante separar a realidade da ficción e comprender o estado actual das vacinas.

Proceso de aprobación da FDA

A FDA é a responsable de avaliar e aprobar as vacinas de uso público nos Estados Unidos. Antes de poder autorizar unha vacina, sométese a probas rigorosas en ensaios clínicos para garantir a súa seguridade e eficacia. Unha vez que se revisan a fondo os datos destes ensaios, a FDA concede a autorización de uso de emerxencia (EUA) ou a aprobación total.

Estado actual das vacinas contra o COVID-19

A partir de setembro de 2021, as vacinas contra a COVID-19 autorizadas para o seu uso de emerxencia nos Estados Unidos son as de Pfizer-BioNTech, Moderna e Johnson & Johnson. Estas vacinas foron sometidas a probas exhaustivas e comprobouse que son seguras e eficaces para previr enfermidades graves, hospitalizacións e mortes causadas pola COVID-19.

Aínda que as vacinas recibiron inicialmente EUA, a vacina Pfizer-BioNTech recibiu recentemente a aprobación total da FDA para persoas de 16 ou máis anos. Esta aprobación, concedida o 23 de agosto de 2021, baséase en datos completos de ensaios clínicos e evidencias do mundo real.

FAQ:

P: A aprobación da FDA significa que a vacina xa non é segura?

R: Non, a aprobación da FDA indica que a vacina cumpriu os rigorosos estándares de seguridade e eficacia da axencia. Ofrece máis garantías sobre a súa eficacia na prevención da COVID-19.

P: As outras vacinas seguen autorizadas para o seu uso de emerxencia?

R: Si, as vacinas Moderna e Johnson & Johnson aínda están autorizadas para o seu uso de emerxencia. Continúan a ser obxecto de avaliación continua pola FDA e outros organismos reguladores.

P: A aprobación da FDA cambia a distribución e dispoñibilidade da vacina?

R: A aprobación da FDA pode animar a máis persoas a vacinarse. Non obstante, a distribución e dispoñibilidade das vacinas permanecen sen cambios. Aínda son amplamente accesibles ao público.

En conclusión, a afirmación de que as vacinas contra a COVID-19 xa non están aprobadas pola FDA é falsa. A vacina Pfizer-BioNTech recibiu a aprobación total, mentres que as vacinas Moderna e Johnson & Johnson aínda están autorizadas para o seu uso de emerxencia. É fundamental contar con información precisa de fontes acreditadas e consultar aos profesionais sanitarios para tomar decisións informadas sobre a vacinación.