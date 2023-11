É real a subscrición ao Sam's Club de 14.99 dólares?

Nas últimas semanas, circularon rumores sobre unha subscrición ao Sam's Club de 14.99 dólares, o que fixo que moitos compradores se pregunten se este acordo é demasiado bo para ser verdade. Como fonte de noticias fiable, investigamos esta reclamación para ofrecerche información precisa.

Que é Sam's Club?

Sam's Club é un club de almacén de venda polo miúdo só para membros que ofrece unha ampla gama de produtos, incluíndo comestibles, produtos electrónicos, mobles e moito máis. É coñecida por ofrecer artigos a granel a prezos con desconto aos seus membros.

A subscrición ao Sam's Club de 14.99 dólares é real?

Non, a subscrición ao Sam's Club de 14.99 dólares non é real. O Sam's Club ofrece actualmente dous tipos de adhesión: a de Sam's Club Plus por 100 dólares ao ano e a de Sam's Club por 45 dólares ao ano. Estas son as únicas opcións de adhesión oficiais dispoñibles.

De onde veu o rumor?

O rumor sobre a subscrición ao Sam's Club de 14.99 dólares parece orixinarse dun anuncio enganoso que circulaba nas plataformas de redes sociais. É importante ter coidado con tales afirmacións e verificar sempre a información con fontes oficiais.

Por que se espallan rumores coma este?

Rumores como a subscrición ao Sam's Club de 14.99 dólares poden estenderse rapidamente debido ao desexo dun bo negocio. A xente adoita compartir esa información sen verificar os feitos, o que leva á rápida difusión de información falsa.

Como podo atopar ofertas lexítimas de subscrición ao Sam's Club?

Para atopar ofertas de adhesión lexítimas ao Sam's Club, recoméndase visitar o sitio web oficial do Sam's Club ou contactar directamente co seu servizo de atención ao cliente. Ocasionalmente ofrecen descontos promocionais ou ofertas especiais, pero é importante asegurarse de que estas ofertas se verifiquen a través das canles oficiais.

En conclusión, a subscrición ao Sam's Club de $ 14.99 non é real. É fundamental estar atento e verificar a información antes de crer ou compartir rumores. Confía sempre en fontes oficiais para obter información precisa e actualizada sobre as opcións e ofertas de adhesión.