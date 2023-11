Espirrar é un síntoma de Covid?

No medio da actual pandemia de Covid-19, é fundamental manterse informado sobre os distintos síntomas asociados ao virus. Os estornudos, unha ocorrencia común durante as estacións de resfriado e gripe, fixeron que moitos se pregunten se tamén é un síntoma de Covid-19. Afondemos nesta cuestión e arroxemos algo de luz sobre o asunto.

Cales son os síntomas comúns do Covid-19?

Antes de abordar a consulta sobre estornudos, é importante comprender os síntomas típicos de Covid-19. Os signos máis frecuentes inclúen febre, tose, falta de aire, fatiga, dores musculares ou corporais, dor de garganta, perda do gusto ou do olfacto, dor de cabeza e conxestión ou secreción nasal. Estes síntomas adoitan aparecer dentro de 2-14 días despois da exposición ao virus.

Os estornudos poden ser un síntoma de Covid-19?

Aínda que os estornudos son un síntoma comúnmente asociado con enfermidades respiratorias, como o resfriado común ou as alerxias, normalmente non se considera un síntoma principal de Covid-19. Os Centros para o Control e Prevención de Enfermidades (CDC) e a Organización Mundial da Saúde (OMS) non enumeran os estornudos como síntoma principal do virus. Non obstante, é importante ter en conta que os síntomas de Covid-19 poden variar dunha persoa a outra e que algunhas persoas poden experimentar estornudos como parte do seu perfil xeral de síntomas.

Por que os espirros non se consideran un síntoma primario?

Os estornudos prodúcense principalmente pola irritación ou inflamación nas vías nasais, que normalmente se asocian con alerxias ou arrefriados comúns. O Covid-19 afecta principalmente ao sistema respiratorio, causando síntomas como tose e falta de aire. Os estornudos non son un síntoma respiratorio típico do virus, polo que non se considera un indicador primario.

Que debo facer se experimento estornudos xunto con outros síntomas?

Se experimentas estornudos xunto con outros síntomas comúnmente asociados ao Covid-19, é recomendable consultar cun profesional sanitario. Poderán avaliar os seus síntomas, proporcionar orientación e recomendar as probas adecuadas se é necesario. É importante lembrar que as probas de Covid-19 son a forma máis fiable de confirmar ou descartar unha infección.

En conclusión, aínda que os estornudos non se consideran un síntoma principal do Covid-19, sempre é esencial estar atento e atento a calquera cambio na súa saúde. Se experimenta algún síntoma asociado ao virus, o mellor é buscar consello médico e seguir as pautas recomendadas para protexerse a si mesmo e aos demais da posible transmisión.

Definicións:

– Covid-19: A enfermidade do coronavirus 2019, causada pola síndrome respiratoria aguda grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

– Síntomas: características físicas ou mentais que indican a presenza dunha determinada condición ou enfermidade.

– Resfriado común: infección viral leve do nariz e da gorxa, que provoca estornudos, tose e conxestión.

– Alerxias: unha resposta inmune anormal a substancias (alérxenos) que normalmente son inofensivas para a maioría das persoas.

– Aparato respiratorio: Órganos e tecidos implicados na respiración, incluídos os pulmóns, as vías respiratorias e as vías nasais.

– Profesional sanitario: persoa formada que presta atención médica e asesoramento aos pacientes.