Sam é propiedade de Walmart?

No mundo da venda polo miúdo, moitas veces hai conexións e propiedade que poden resultar confusas para o consumidor medio. Unha destas preguntas que xorde con frecuencia é se Sam's Club é propiedade de Walmart. Para aclarar calquera confusión, afondemos na relación entre estes dous xigantes da venda polo miúdo.

A conexión:

Si, Sam's Club é de feito propiedade de Walmart. De feito, Sam's Club é unha subsidiaria de Walmart Inc., o que significa que Walmart é a empresa matriz e ten a maioría das accións de Sam's Club. Esta conexión está en vigor desde 1983, cando Walmart adquiriu a cadea de clubs de almacéns.

Que é Sam's Club?

Sam's Club é un club de almacén de venda polo miúdo baseado en membros que ofrece unha ampla gama de produtos a prezos rebaixados. Funciona nun modelo similar ao doutros clubs de almacén, proporcionando grandes cantidades de artigos aos seus membros. Con localizacións en Estados Unidos e internacionalmente, Sam's Club converteuse nun destino de compras popular tanto para particulares como para empresas.

FAQ:

1. Sam's Club e Walmart son a mesma tenda?

Aínda que Sam's Club e Walmart son propiedade da mesma empresa matriz, son entidades separadas. Sam's Club funciona como un club de almacén, atendendo aos membros que pagan unha cota anual para acceder aos seus produtos e servizos. Walmart, pola súa banda, é unha tenda tradicional de venda polo miúdo aberta ao público en xeral.

2. Podo usar a miña subscrición a Walmart en Sam's Club?

Non, non podes usar a túa subscrición a Walmart en Sam's Club. Os dous venda polo miúdo teñen programas de adhesión separados, e unha adhesión a un non che outorga acceso ao outro. Non obstante, Walmart ofrece os seus propios beneficios e descontos aos seus clientes.

3. Os produtos e prezos son os mesmos en Sam's Club e Walmart?

Aínda que pode haber algunha superposición nos produtos ofrecidos por Sam's Club e Walmart, o prezo e a selección poden variar. Sam's Club céntrase en ofrecer cantidades a granel e prezos con desconto aos seus membros, mentres que Walmart ofrece unha gama máis ampla de produtos a prezos de venda polo miúdo.

En conclusión, Sam's Club é de feito propiedade de Walmart. Aínda que son entidades separadas, a súa conexión permite compartir recursos e beneficios. Tanto se prefires a experiencia do club de almacén de Sam's Club como a comodidade de Walmart, ambos os venda polo miúdo ofrecen unha variedade de produtos para satisfacer as necesidades dos seus clientes.