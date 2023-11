Sam's Club é propiedade de Walmart?

No mundo da venda polo miúdo hai poucos nomes tan destacados como Walmart. O xigante da venda polo miúdo converteuse en sinónimo de prezos accesibles e unha ampla gama de produtos. Pero que pasa co Sam's Club? É propiedade de Walmart? Mergullémonos nos detalles.

A propiedade:

Si, Sam's Club é de feito propiedade de Walmart. De feito, é unha subsidiaria do gigante minorista. Sam's Club foi fundado en 1983 por Sam Walton, o mesmo emprendedor visionario que fundou Walmart. Co paso dos anos, Sam's Club converteuse nun popular club de almacén só para membros, que ofrece produtos a granel e ofertas exclusivas aos seus membros.

Que é Sam's Club?

Sam's Club é un club de almacén baseado na adhesión que ofrece unha gran variedade de produtos, incluíndo comestibles, produtos electrónicos, mobles e moito máis. Funciona nun modelo similar a outros clubs de almacén, como Costco. Os socios pagan unha cota anual para acceder ao Sam's Club e aos seus prezos con desconto. O club pretende ofrecer aos seus socios produtos de calidade a prezos competitivos, polo que é unha opción atractiva tanto para particulares como para empresas.

FAQ:

1. Para mercar no Sam's Club, é necesaria a subscrición?

Si, é necesaria unha subscrición para mercar no Sam's Club. Non obstante, os que non sexan socios aínda poden mercar nos locais do Sam's Club pagando unha pequena taxa de servizo.

2. Podo usar a miña subscrición a Walmart en Sam's Club?

Non, Walmart e Sam's Club teñen programas de adhesión separados. Unha subscrición a Walmart non dá acceso a Sam's Club e viceversa.

3. Os prezos de Sam's Club son máis baixos que de Walmart?

Sam's Club e Walmart operan con diferentes modelos de prezos. Aínda que ambos ofrecen prezos competitivos, Sam's Club céntrase en compras a granel e ofertas exclusivas para os seus membros.

En conclusión, Sam's Club é de feito propiedade de Walmart. Como club de almacén baseado na adhesión, Sam's Club ofrece unha ampla gama de produtos a prezos competitivos. Polo tanto, se estás a buscar unha tenda única para todas as túas necesidades de compras a granel, o Sam's Club pode ser o lugar para ti.