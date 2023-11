By

O Sam's Club é propiedade de China?

Nos últimos anos, correron rumores de que o Sam's Club, o popular club estadounidense de almacén de venda polo miúdo só para membros, é propiedade de China. Estas afirmacións provocaron confusión e preocupación entre os consumidores. Entón, imos afondar nos feitos e arroxar algo de luz sobre este asunto.

En primeiro lugar, é importante aclarar que o Sam's Club non é propiedade de China. A compañía é unha subsidiaria de Walmart Inc., unha das maiores corporacións multinacionais de venda polo miúdo do mundo. Walmart adquiriu Sam's Club en 1983, moito antes de que China se convertese nun actor importante na economía global.

Sam's Club opera como unha entidade separada baixo o paraugas de Walmart, que ofrece aos seus membros unha ampla gama de produtos a prezos rebaixados. Con máis de 600 locais nos Estados Unidos, Sam's Club converteuse nun destino de referencia para persoas e empresas que buscan compras a granel e ofertas exclusivas.

FAQ:

P: Walmart é propiedade de China?

R: Non, Walmart é unha corporación multinacional estadounidense de venda polo miúdo fundada por Sam Walton en 1962. Aínda que Walmart ten unha presenza importante en China, é unha empresa que cotiza en bolsa con sede nos Estados Unidos.

P: Por que a xente pensa que o Sam's Club é propiedade de China?

R: A confusión pode xurdir polo feito de que moitos produtos vendidos en Sam's Club se fabriquen en China. Non obstante, isto non significa que a propia empresa sexa propiedade de China.

P: Hai cadeas de venda polo miúdo de propiedade chinesa nos Estados Unidos?

R: Si, hai cadeas de venda polo miúdo de propiedade chinesa que operan nos Estados Unidos. Non obstante, Sam's Club non é un deles.

En conclusión, a afirmación de que o Sam's Club é propiedade de China é simplemente falsa. Sam's Club é unha subsidiaria de Walmart, un xigante estadounidense de venda polo miúdo. Aínda que é importante ser conscientes das orixes dos produtos que compramos, é igualmente importante separar a realidade da ficción cando se trata de propiedade e estrutura corporativa.