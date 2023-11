É mellor Pfizer ou Moderna?

Na carreira por vacinar ao mundo contra a COVID-19, dous xigantes farmacéuticos xurdiron como líderes: Pfizer e Moderna. Ambas empresas desenvolveron vacinas altamente eficaces, pero cal é mellor? Vexamos máis de cerca as diferenzas entre Pfizer e Moderna para axudarche a tomar unha decisión informada.

Vacinas de ARNm:

Tanto Pfizer como Moderna desenvolveron vacinas de ARNm, unha tecnoloxía innovadora que utiliza un pequeno anaco do material xenético do virus para desencadear unha resposta inmune. Estas vacinas non conteñen o virus vivo e non poden darche COVID-19. Pola contra, ensinan ao teu corpo a recoñecer e combater o virus.

Eficacia:

Ambas as vacinas mostraron taxas de eficacia notables nos ensaios clínicos. A vacina de Pfizer reportou unha taxa de eficacia de arredor do 95%, mentres que a vacina de Moderna ten unha taxa de eficacia de aproximadamente o 94%. Estes números indican que ambas as vacinas son altamente eficaces para previr o COVID-19 sintomático.

Almacenamento e distribución:

Unha diferenza fundamental entre as dúas vacinas reside nos seus requisitos de almacenamento. A vacina de Pfizer debe almacenarse a temperaturas ultrafrías de arredor de -70 graos Celsius (-94 graos Fahrenheit). Isto supón retos loxísticos para moitas instalacións sanitarias e redes de distribución. Por outra banda, a vacina de Moderna pódese almacenar a temperaturas estándar do conxelador de -20 graos Celsius (-4 graos Fahrenheit), facilitando a súa manipulación e distribución.

Efectos secundarios:

Ambas as vacinas teñen efectos secundarios similares, que xeralmente son leves e temporais. Estes poden incluír dor no lugar da inxección, fatiga, dor de cabeza, dor muscular, calafríos, febre e náuseas. As reaccións alérxicas graves son extremadamente raras para ambas as vacinas.

FAQ:

P: Podo elixir que vacina recibir?

R: Na maioría dos casos, non terá a opción de escoller entre Pfizer e Moderna. A dispoñibilidade de vacinas pode variar dependendo da súa localización e do plan de distribución implantado polas autoridades sanitarias.

P: Son seguras estas vacinas?

R: Tanto as vacinas de Pfizer como de Moderna foron sometidas a probas rigorosas e foron autorizadas para o seu uso en emerxencia por axencias reguladoras de renome, como a FDA. Demostraron ser seguros e eficaces para previr a COVID-19.

P: Canto tempo dura a protección?

R: Aínda se está a estudar a duración da protección que ofrecen estas vacinas. Non obstante, os datos actuais suxiren que a protección debería durar polo menos varios meses, se non máis.

En conclusión, tanto Pfizer como Moderna desenvolveron vacinas altamente eficaces contra a COVID-19. A elección entre os dous adoita reducirse a factores loxísticos, como os requisitos de almacenamento. Independentemente da vacina que reciba, vacinarse é un paso crucial para combater a pandemia e protexerse a si mesmo e aos demais do virus.