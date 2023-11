Xa non está autorizada a vacina Pfizer contra o COVID?

By

Xa non está autorizada a vacina contra o COVID de Pfizer?

Nunha recente onda de información errónea que circula nas plataformas de redes sociais, xurdiron afirmacións que suxiren que a vacina Pfizer-BioNTech contra o COVID-19 xa non está autorizada para o seu uso. Estes rumores causaron confusión e preocupación entre as persoas que recibiron ou están programadas para recibir a vacina. Non obstante, é importante aclarar que estas afirmacións son totalmente falsas.

A vacina Pfizer-BioNTech contra o COVID-19, desenvolvida por Pfizer en colaboración con BioNTech, segue autorizada para o seu uso de emerxencia por varios organismos reguladores de todo o mundo, incluíndo a Administración de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos (FDA), a Axencia Europea de Medicamentos (EMA) e a Organización da Saúde (OMS). Estas organizacións revisaron a fondo os datos de seguridade e eficacia da vacina antes de conceder a autorización.

A confusión puido xurdir debido á caducidade da autorización de uso de emerxencia (EUA) da vacina Pfizer-BioNTech nos Estados Unidos. Non obstante, é fundamental ter en conta que a caducidade da EUA non significa que a vacina xa non estea autorizada. Pola contra, significa que a vacina pasou dun estado de uso de emerxencia a un estado de aprobación total.

FAQ:

P: Que significa a autorización de uso de emerxencia?

R: A autorización de uso de emerxencia é un mecanismo regulador que permite o uso de produtos médicos, como vacinas, durante as emerxencias de saúde pública. Asegura que os tratamentos que poden salvar vidas poden estar dispoñibles rapidamente, mesmo antes de completar todos os requisitos regulamentarios tradicionais.

P: A vacina Pfizer-BioNTech contra o COVID-19 foi totalmente aprobada?

R: Si, a vacina Pfizer-BioNTech contra o COVID-19 recibiu a aprobación total de varios organismos reguladores, incluíndo a FDA, a EMA e a OMS. Foi sometido a probas e avaliacións rigorosas para garantir a súa seguridade e eficacia.

P: A vacina Pfizer-BioNTech contra o COVID-19 segue sendo efectiva?

R: Si, a vacina Pfizer-BioNTech contra o COVID-19 demostrou ser moi eficaz para previr a infección por COVID-19, as enfermidades graves e a hospitalización. Numerosos estudos e datos do mundo real demostraron constantemente a súa eficacia.

En conclusión, as afirmacións que suxiren que a vacina contra o COVID-19 de Pfizer-BioNTech xa non está autorizada son totalmente falsas. A vacina segue autorizada para o seu uso de emerxencia e recibiu a aprobación total dos organismos reguladores de todo o mundo. É fundamental confiar na información precisa de fontes fiables e consultar aos profesionais sanitarios para calquera dúbida ou dúbida sobre as vacinas contra a COVID-19.