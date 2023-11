By

¿Costco é propiedade de Walmart?

Nos últimos anos, houbo moita especulación e confusión sobre a propiedade de dous grandes xigantes de venda polo miúdo, Costco e Walmart. Moitas persoas preguntáronse se estes dous xigantes minoristas están conectados dalgún xeito, e algúns incluso suxiren que Costco é propiedade de Walmart. Entón, imos afondar neste tema e separar a realidade da ficción.

En primeiro lugar, é importante aclaralo Costco non é propiedade de Walmart. Estas dúas empresas son entidades totalmente separadas con estruturas de propiedade e modelos de negocio propios. Walmart é unha corporación multinacional de venda polo miúdo, mentres que Costco é un club de almacén baseado en membros.

Costco Wholesale Corporation, comunmente coñecida como Costco, foi fundada en 1983 en Seattle, Washington. Opera unha cadea de clubs de almacén só para socios, que ofrece unha ampla gama de produtos a prezos rebaixados aos seus membros. Por outra banda, Walmart Inc. é unha corporación de venda polo miúdo fundada en 1962 por Sam Walton. Opera unha cadea de hipermercados, grandes tendas de descontos e tendas de comestibles en todo o mundo.

Aínda que ambas as dúas empresas son principais actores da industria de venda polo miúdo, teñen estratexias diferentes e diríxense a diferentes segmentos de clientes. Walmart céntrase en ofrecer prezos baixos todos os días a unha ampla base de clientes, mentres que Costco ten como obxectivo unha base de clientes máis acomodada ofrecendo produtos a granel a prezos con desconto aos seus membros.

FAQ:

P: Hai algunha conexión entre Walmart e Costco?

R: Non, non hai propiedade nin conexión significativa entre Walmart e Costco. Son empresas separadas con estruturas de xestión e propiedade propias.

P: Hai algunha semellanza entre Walmart e Costco?

R: Aínda que ambas empresas están na industria de venda polo miúdo, teñen diferentes modelos de negocio e teñen como obxectivo distintos segmentos de clientes. Non obstante, ambos se esforzan por ofrecer prezos competitivos aos seus clientes.

P: Podo usar a miña tarxeta de membro de Walmart en Costco?

R: Non, non podes usar a túa tarxeta de membro de Walmart en Costco. Cada empresa ten o seu propio programa de adhesión e non son intercambiables.

En conclusión, está claro que Costco non é propiedade de Walmart. Estes dous xigantes da venda polo miúdo son entidades separadas coas súas propias estratexias e bases de clientes únicas. Aínda que poden competir na industria de venda polo miúdo, operan de forma independente e non teñen ningunha propiedade ou conexión significativa entre si.