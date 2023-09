Apple lanzará o iPhone 15 con actualizacións e prezos aumentados

Apple lanzará o martes o seu último teléfono intelixente, o iPhone 15. Os analistas prevén que o novo modelo virá con varias actualizacións pero tamén un aumento dos prezos para determinadas versións. Ademais do iPhone 15, tamén se espera que Apple presente novas versións do Apple Watch e dos AirPods.

Segundo os informes, o iPhone 15 contará cunha cámara mellorada e un porto de carga USB-C. Aínda que os prezos do iPhone 15 e iPhone 15 Plus estándar permanecerán inalterados, espérase que os modelos de gama alta, o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max, vexan un aumento significativo. O iPhone 15 Pro podería ver un aumento de prezo de ata 100 dólares, o que leva o seu prezo total a 1,099 dólares, mentres que o iPhone 15 Pro Max pode ver un salto de ata 200 dólares, chegando a un prezo de 1,299 dólares.

As versións máis caras do iPhone 15 ofrecerán almacenamento ampliado, maior duración da batería, velocidades de transferencia de datos máis rápidas e marcos de titanio. Apple espera conducir aos consumidores cara a estas opcións máis caras. Os modelos Pro tamén funcionarán co novo procesador de chipset A17 Bionic.

Todas as versións do iPhone 15 incluirán un porto de carga USB-C, o que proporciona flexibilidade aos consumidores que prefiren cargadores que non sexan de Apple. Outra característica nova é a illa dinámica, unha sección na parte superior da pantalla que ofrece alertas ou actualizacións de progreso.

O CEO de Apple, Tim Cook, afirmou que o iPhone converteuse nunha parte integrante da vida das persoas, xa que almacena información importante como datos de saúde e bancarios e úsase para realizar pagos. A pesar diso, Apple enfrontouse a unha caída prolongada das vendas de iPhone, como se viu no recente informe de ganancias, onde os ingresos do iPhone caeron un 2.4% en comparación co mesmo período do ano anterior.

O anuncio do iPhone 15 terá lugar o martes ás 1:22 ET e pódese ver en liña no sitio web de Apple. Espérase que o novo iPhone saia á venda ao redor do XNUMX de setembro.

Fontes:

- Bloomberg

- ABC News