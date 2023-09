Apple presenta o iPhone 15 Pro con chip A17 Pro: rendemento máis rápido e capacidade de trazado de raios

Apple presentou a última incorporación á súa liña de iPhone, o iPhone 15 Pro, que inclúe o potente chip A17 Pro. Este novo chip de Apple Silicon está fabricado mediante un proceso de vangarda de 3 nanómetros e conta cuns impresionantes 19 millóns de transistores. O chip A17 Pro non só ofrece un aumento do 10% no rendemento dos núcleos de alto rendemento, senón que tamén mostra unha notable mellora do 20% no rendemento da GPU. Con estas melloras, o iPhone 15 Pro está preparado para manter a súa posición como o teléfono intelixente máis rápido do mercado.

Un dos principais aspectos destacados do chip A17 Pro é a súa capacidade de admitir o trazado de rayos acelerado por hardware, unha función que antes só estaba dispoñible en consolas de xogos e ordenadores de gama alta. Con esta tecnoloxía, o iPhone 15 Pro pode ofrecer unha representación de iluminación altamente realista en tempo real, o que o converte no primeiro teléfono intelixente en acadar este nivel de capacidade gráfica.

Ademais, Apple equipou o chip A17 Pro cun controlador USB-3, que permite velocidades de transferencia de datos de ata 10 Gbps a través do porto USB-C do iPhone 15 Pro. Isto supón unha mellora significativa en comparación coas antigas velocidades USB-2 compatibles co porto Lightning, proporcionando aos usuarios unha conexión máis rápida e eficiente para transferir ficheiros e contido multimedia.

O iPhone 15 Pro, alimentado polo chip A17 Pro, estará dispoñible para a súa reserva a partir deste venres, e as vendas nas tendas comezarán o 22 de setembro. Mentres Apple segue impulsando os límites da tecnoloxía dos teléfonos intelixentes, o iPhone 15 Pro promete ofrece unha experiencia de usuario inigualable co seu rendemento excepcional e as súas funcións de vangarda.

