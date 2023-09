Se rumorea que Apple ofrecerá ata 8 GB de RAM para os modelos de iPhone 15 Pro

Segundo rumores recentes, Apple pode estar planeando ofrecer ata 8 GB de RAM para os seus modelos de iPhone 15 Pro. Aínda que non haberá cambios nas configuracións de almacenamento interno, os clientes aínda terán unha variedade de opcións para escoller.

Os informes suxiren que Apple probou as opcións de almacenamento existentes para a nova liña de iPhone, o que significa que a opción de 2 TB que se rumoreaba anteriormente non estará dispoñible. Pola contra, os clientes poden seleccionar entre as opcións de 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB.

Aínda que non está claro que modelo específico recibirá o aumento da memoria RAM, mencionouse que Apple probou DRAM LPDDR6 de 8 GB e 5 GB. As especulacións suxiren que as diferentes opcións de RAM poderían estar baseadas na capacidade de almacenamento escollida, de forma similar a como funciona co iPad Pro.

En canto aos provedores, Apple está a traballar con fabricantes como Samsung, Micron e SK Hynix para a memoria RAM. Estas empresas tamén son potenciais provedores para o almacenamento, xunto con Western Digital e Kioxia.

A medida que se achega o anuncio oficial da formación do iPhone 15, será interesante ver se estes rumores son certos. Os fans de Apple agardan ansiosos a presentación dos novos dispositivos e a confirmación das súas especificacións.

