Apple ofrecerá modelos de iPhone feitos na India o día do lanzamento

Apple deu un paso importante na expansión da súa infraestrutura de cadea de subministración máis aló de China vendendo novos modelos de iPhone feitos na India o día do lanzamento. Aínda que Apple leva algún tempo fabricando iPhones na India, os calendarios de produción adoitan quedar por detrás das principais instalacións de montaxe en China. Non obstante, o intervalo de tempo entre a dispoñibilidade de modelos de iPhone feitos na India e o seu lanzamento en setembro foise reducindo gradualmente ao longo dos anos. O ano pasado, os modelos de iPhone 14 Made in India estaban dispoñibles na cadea de subministración só unhas seis a oito semanas despois do seu debut.

Este ano, a tendencia continúa xa que o iPhone 15 será a primeira vez que un dispositivo de Apple de última xeración producido na India estea dispoñible o primeiro día de venda. A produción de unidades de iPhone 15 na India comezou a principios de agosto. Non obstante, hai que ter en conta que mentres as fábricas da India producen o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus, a montaxe dos modelos iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max máis premium aínda depende de China.

Non obstante, a dispoñibilidade de unidades de iPhone 15 fabricadas na India no lanzamento é un paso importante cara aos plans a longo prazo de Apple de reducir a dependencia de China para a fabricación. Actualmente, os provedores de Apple na India representan aproximadamente o 7% do número total de iPhones fabricados en todo o mundo.

