By

Apple lanzará esta semana a súa nova serie de teléfonos intelixentes, o iPhone 15. O evento de lanzamento, chamado "Vendorlast", está programado para o martes á noite (hora da India) ás 10:30. Espérase que a compañía anuncie a data de lanzamento e o prezo da serie iPhone 15 durante o evento. Se rumorea que a serie iPhone 15 presenta un porto de carga tipo C, similar aos teléfonos intelixentes Android. Tamén se espera que teña funcións melloradas da cámara.

Ademais destas funcións, a serie iPhone 15 tamén será compatible con AirPods e Apple Watch. Espérase que moitos produtos de Apple se lancen xunto coa serie iPhone 15.

Data de lanzamento e prezos

O evento de lanzamento do iPhone 15 está programado para o 12 de setembro ás 10:30 (hora da India). Espérase que o prezo da serie iPhone 15 sexa 100 dólares superior ao dos modelos anteriores. Non obstante, a empresa non confirmou este aumento de prezos. Tamén se espera que os prezos doutras series de iPhone diminúen como resultado.

Se rumorea que o modelo base do iPhone 15 comezará en 899 dólares ou 90,000 INR. O prezo do iPhone 15 Plus pode comezar en 999 dólares.

Novos recursos

O modelo base do iPhone 15 terá unha pantalla de 6.1 polgadas e 128 GB de almacenamento. O iPhone 15 tamén contará cunha pantalla de 6.7 polgadas e unha duración da batería mellorada. Será alimentado polo chip A17 Bionic. Tamén se espera que o teléfono reciba actualizacións de software como Titanium Edge e Max Persicope Telephoto.

Onde ver o evento de lanzamento

O evento de lanzamento do iPhone 15 pódese ver gratuitamente en Apple TV e na canle oficial de YouTube de Apple. A ligazón de transmisión en directo para o evento "Wonderlust" está dispoñible en https://www.youtube.com/watch?v=ZiP1l7jlIIA. Estade atentos ás últimas actualizacións!

Fontes: [fonte 1], [fonte 2]