Durante o moi esperado evento de Apple do 12 de setembro, o foco centrouse principalmente no lanzamento do novo iPhone 15. Non obstante, Apple tamén presentou actualizacións doutros produtos, incluíndo a liña de AirPods e Apple Watch.

Unha das principais actualizacións que se rumorea que chegarán coa liña do iPhone 15 é a adición de USB-C. Isto significa que os novos iPhones cambiarán finalmente ao estándar USB-C moi utilizado, substituíndo o conector Lightning propietario de Apple. Este cambio cumpre coa próxima normativa da Unión Europea. O iPhone 15 ten un prezo de 799 dólares para un modelo de 128 GB, mentres que o iPhone 15 Plus ten un prezo de 899 dólares para unha versión de 128 GB.

Ademais das actualizacións do iPhone, Apple anunciou que os AirPods Pro agora virán cunha funda de carga USB-C. Isto aliñase co cambio gradual de Apple cara ao uso do conector USB-C nos seus dispositivos, incluídos o Mac, o iPad e accesorios como o control remoto Apple TV 4K. Apple tamén presentou un par revisado dos seus EarPods con cable que inclúen USB-C.

A liña de Apple Watch tamén recibiu algunhas actualizacións, con rumores que suxiren unha caixa de titanio máis escura para o buque insignia Watch Ultra 2 e un chip S9 actualizado para o Watch Series 9. Apple presentou novas bandas FineWoven feitas dun material de tecido suave chamado microtwill. Estas bandas estarán dispoñibles en varias cores e servirán como substituto para as ofertas de pel de calidade en declive.

En xeral, o evento de setembro de Apple mostrou unha serie de actualizacións e novas funcións para os seus produtos. Desde a incorporación de USB-C á liña do iPhone 15 ata a introdución de bandas FineWoven para o Apple Watch, Apple segue innovando e mellorando os seus dispositivos.

Definicións:

– USB-C: un conector estándar universal que permite a carga, a transferencia de datos e a saída de audio/vídeo.

– Conector Lightning: conector propietario de Apple que se usa para cargar e transferir datos en dispositivos Apple.

– FineWoven: un material de tecido suave introducido por Apple como substituto do coiro nas correas do Apple Watch e nas fundas do iPhone.

