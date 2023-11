Intel Core i5-13600KF: a oferta de CPU para xogos definitiva para o Black Friday

Queres actualizar a túa configuración de xogos? Ben, estás de sorte porque o Intel Core i5-13600KF, unha das mellores CPU para xogos, está dispoñible actualmente a un prezo baixo. Con un prezo de só 250 dólares en Amazon, esta oferta é un roubo para calquera xogador cun orzamento.

Unha cousa a ter en conta é que o Core i5-13600KF non inclúe gráficos integrados. Non obstante, isto non é unha preocupación para os xogadores que prefiren unha tarxeta gráfica dedicada, xa que ofrece un mellor rendemento. Tanto se estás xogando aos últimos títulos AAA como se estás mergullando en intensas batallas multixogador, esta CPU proporcionará unha experiencia de xogo fluida.

Nas nosas probas extensas, descubrimos que o Core i5-13600KF está á altura do seu homólogo máis recente, o Core i5-14600KF. Isto significa que non hai que gastar diñeiro extra no chip máis recente cando podes obter un rendemento similar por unha fracción do prezo. A nosa revisión mostrou que o chip 13th Gen ofreceu velocidades de cadros impresionantes en resolucións de 1080p e 1440p.

O Core i5-13600KF presenta 6 núcleos P cun reloxo base de 3.5 GHz (ata 5.1 GHz de aumento) e 8 núcleos E cun reloxo base de 2.6 GHz (ata 3.9 GHz de aumento), proporcionando un total de 20 fíos. . O chip tamén admite 16 carrís de PCIe 5.0 e un carril adicional para PCIe 4.0.

Se planeas emparellar o 13600KF cunha placa base, asegúrate de que teña un socket LGA 1700 para a compatibilidade.

Para os overclockers, temos boas noticias. Ao utilizar un chipset overclockable e axustar a configuración da BIOS, o Core i5-13600KF demostrou que coincide co rendemento do Ryzen 7 5800X3D e mesmo se achega ao Core i9-13900K de gama alta.

Non te perdas esta incrible oferta para o Intel Core i5-13600KF. A nosa revisión completa confirma o seu "rendemento líder na súa clase no seu prezo" e agora podes experimentalo por ti mesmo a un prezo inmellorable.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. Pode o Intel Core i5-13600KF xestionar xogos sen gráficos integrados?

Si, o Core i5-13600KF é unha excelente opción para xogos, xa que está deseñado para funcionar perfectamente con tarxetas gráficas dedicadas, proporcionando un rendemento óptimo para os xogos.

2. Como se compara o Core i5-13600KF co Core i5-14600KF máis recente?

As nosas probas demostraron que o Core i5-13600KF funciona de forma equivalente ao Core i5-14600KF máis recente, polo que é unha opción rendible sen sacrificar o rendemento.

3. Que socket require o Core i5-13600KF para a compatibilidade da placa base?

O Core i5-13600KF require un socket LGA 1700 para unha compatibilidade adecuada coas placas base.

4. Pódese overclockear o Core i5-13600KF?

Si, o Core i5-13600KF pódese facer overclock para acadar niveis de rendemento similares aos do Ryzen 7 5800X3D e mesmo achegarse ao Core i9-13900K de gama alta usando un chipset overclockable e axustando a configuración da BIOS.

5. O prezo de 250 dólares para o Core i5-13600KF é unha oferta por tempo limitado?

Recomendámosche consultar os prezos e a dispoñibilidade máis recentes en Amazon para asegurarte de non perder ningunha oferta ou promoción para o Core i5-13600KF.