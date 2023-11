Cámaras Insta360 Ace: unha nova xeración de cámaras de acción

Insta360 lanzou recentemente a súa última liña de cámaras de acción, a serie Ace, que ofrece novas e interesantes funcións tanto para vloggers como para entusiastas da aventura. Estas cámaras, inspiradas na popular serie GoPro Hero, inclúen unha pantalla flip única que fai que enmarcar fotografías e gravar vlogs sexa máis fácil que nunca. A serie Ace está dispoñible en dous modelos: a cámara Ace normal a partir de 379.99 dólares e a versión insignia Ace Pro por 449.99 dólares, equipada con ópticas Leica e un rendemento excepcional con pouca luz.

A cámara Ace estándar dispón dun sensor de imaxe de 1/2 polgada, que lle permite gravar en 6K de alta calidade a 30 cadros por segundo. Ambos os modelos poden gravar imaxes incribles en 4K a unha alta velocidade de 120 cadros por segundo e capturar impresionantes fotos de 48 MP. Cos novos chips de intelixencia artificial de cinco nanómetros das cámaras Ace, funcións como PureVideo melloran o rendemento con pouca luz eliminando as imaxes en tempo real, obtendo vídeos claros e nítidos.

O que distingue ás cámaras Ace é a súa innovadora pantalla flippy. A diferenza das pequenas pantallas frontales doutras cámaras de acción, a serie Ace presenta unha gran pantalla táctil traseira de 2.4 polgadas que se pode levantar para obter unha mellor visibilidade durante a gravación. Esta función non só axuda a encadrar con precisión, senón que tamén reacciona aos xestos das mans, o que permite a gravación sen mans e o fai perfecto para capturar actuacións de danza de TikTok.

Ademais, as cámaras Ace ofrecen unha serie de funcións convenientes para mellorar a experiencia do usuario. Os usuarios poden pausar as gravacións de vídeo sen romper o clip, cancelar as gravacións activas cun só botón premer e cambiar as relacións de aspecto despois da gravación para obter máis flexibilidade na edición de vídeo. A función do asistente de AI destacados aforra tempo ao identificar e recortar automaticamente as tomas de acción de grandes gravacións de vídeo, e a función AI Warp xera efectos personalizados en función das indicacións.

As opcións de conectividade das cámaras Ace son igualmente impresionantes. Poden conectarse perfectamente con Apple Watch e dispositivos Garmin, permitindo a superposición de datos GPS como a elevación e a velocidade nas gravacións de vídeo. Esta función é especialmente útil para os entusiastas do aire libre que queren documentar as súas aventuras con datos precisos e controlar a cámara desde os seus pulsos.

Cun deseño impermeable, as cámaras Ace son perfectas para capturar momentos submarinos, coa capacidade de mergullarse ata 33 pés sen ningún accesorio adicional. Para actividades subacuáticas máis extremas, un accesorio Dive Case permite aos usuarios mergullarse ata 196 pés. As baterías internas das cámaras ofrecen un tempo de gravación de 100 minutos en 4K30 con Active HDR e pódense cargar rapidamente ata o 80 % en só 22 minutos cun cargador de entrega de enerxía.

Insta360 foi coñecida polas súas innovadoras cámaras de 360 ​​graos como a X3 e a One RS. Non obstante, coa serie Ace, a compañía está tomando unha nova dirección deseñando cámaras de acción máis amigables e versátiles que atenden a un público máis amplo.

FAQ

1. Cal é o rango de prezos das cámaras Insta360 Ace?

As cámaras Insta360 Ace teñen un prezo de 379.99 dólares para o modelo normal e 449.99 dólares para a versión Ace Pro.

2. Poden as cámaras Ace gravar vídeos de alta resolución?

Si, tanto a cámara Ace normal como a versión Ace Pro poden gravar vídeos 4K. A cámara Ace admite unha resolución de ata 6K a 30 fotogramas por segundo, mentres que a Ace Pro pode subir ata 8K a 24 fotogramas por segundo.

3. Cales son as características destacadas das cámaras Ace?

As características destacadas das cámaras Ace inclúen a pantalla flip para vlogging fácil, melloras de vídeo con AI, controis de xestos manuais e conectividade con Apple Watch e dispositivos Garmin para superposición de datos GPS.

4. As cámaras Ace son impermeables?

Si, as cámaras Ace teñen un deseño impermeable que lles permite mergullarse ata 33 pés baixo a auga. Cun accesorio Dive Case, poden soportar profundidades de ata 196 pés.

5. Onde podo mercar as cámaras Insta360 Ace?

As cámaras Insta360 Ace están dispoñibles para a súa compra no sitio web oficial de Insta360 (insta360.com) e en Amazon.