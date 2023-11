O portátil HP 17z: unha potencia económica para o uso diario

As ofertas do Black Friday de portátiles HP foron bastante impresionantes este ano, e unha oferta destaca entre as demais. O portátil HP 17z, cun prezo orixinal de 500 dólares, agora está dispoñible por só 270 dólares, grazas a un desconto masivo de 230 dólares. Se estás buscando un portátil novo para o traballo ou a escola, non te podes perder esta oferta. Non obstante, ante o aumento da demanda, é importante actuar rapidamente antes de esgotar as existencias.

Aínda que o HP Laptop 17z pode non ser axeitado para tarefas con moita enerxía, como executar xogos de alta gama para PC ou editar vídeos, destaca na produtividade do día a día. Equipado cun procesador AMD Athlon Gold 7220U, gráficos AMD Radeon e 8 GB de RAM, este portátil é máis que capaz de xestionar investigacións en liña, creación de informes e outras tarefas lixeiras ou moderadas. Vén incluído con Windows 11 Home, que ofrece unha experiencia de sistema operativo familiar e fácil de usar, e ofrece un xeneroso SSD de 128 GB para un almacenamento rápido e unha multitarea eficiente.

Non obstante, a verdadeira característica destacada do HP Laptop 17z é a súa impresionante pantalla de 17.3 polgadas con resolución HD+. Poucas veces atopas un portátil cunha pantalla tan ampla a un prezo tan accesible. Tanto se estás a traballar en proxectos importantes, en streaming de programas ou participando en videochamadas ou reunións en liña, a pantalla grande mellorará a túa experiencia global. A cámara HD HP True Vision 720p integrada e os micrófonos dixitais de dobre matriz integrados garanten ademais unha comunicación fluida e clara.

O portátil HP 17z ten actualmente un desconto de 270 dólares para a venda do Black Friday deste ano. Cun aforro de 230 dólares, presenta unha opción atractiva para aqueles que buscan un portátil económico pero fiable. Para evitar decepcións, recoméndase encarecidamente asegurar a súa compra sen demora.

FAQ:

P: Para que tarefas é adecuada o portátil HP 17z?

R: O portátil HP 17z é perfecto para o traballo diario ou as tarefas escolares, como a investigación en liña e a creación de informes.

P: O portátil HP 17z pode manexar xogos de PC de gama alta?

R: Non, o HP Laptop 17z non está deseñado para tarefas esixentes como executar xogos de alta gama para PC.

P: Cal é a característica destacada do portátil HP 17z?

R: A característica destacada do portátil HP 17z é a súa pantalla de 17.3 polgadas con resolución HD+.

P: Que se inclúe co portátil HP 17z?

R: O portátil HP 17z inclúe un procesador AMD Athlon Gold 7220U, gráficos AMD Radeon, 8 GB de RAM, Windows 11 Home e un SSD de 128 GB.

P: Canto tempo durará o desconto do Black Friday?

R: Non está claro canto durarán as existencias, polo que é recomendable facer a súa compra canto antes.