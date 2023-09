Nova técnica de produción de urea baixa en carbono e de desnitrificación de augas residuais

By

Investigadores da Northwestern University e da Universidade de Toronto descubriron un novo método para producir fertilizantes urea mediante síntese electrificada. O proceso consiste na conversión de dióxido de carbono e nitróxeno residual mediante un catalizador híbrido feito de cinc e cobre. Esta técnica innovadora non só permite a produción de urea de baixa intensidade de carbono senón que tamén permite a desnitrificación das augas residuais.

A produción de fertilizantes nitróxenos sintéticos, moi utilizados na agricultura, é actualmente un dos principais contribuíntes ás emisións de carbono e á escorrentía que conteñen nitratos. Buscar solucións sostibles para reducir as emisións desta industria é fundamental, xa que supón o 3% do consumo mundial de enerxía cada ano.

O equipo de investigación centrouse na produción de urea porque é un fertilizante enviable e listo para o seu uso que representa unha industria de 100 millóns de dólares. Querían explorar se era posible utilizar fontes de nitróxeno residuais, CO2 capturado e electricidade para crear urea.

Os investigadores descubriron que unha combinación de cinc e cobre como catalizador podería facilitar as reaccións químicas desexadas. Atoparon referencias que se remontan á década de 1970 que suxerían que metais puros como o cinc e o cobre poderían ser eficaces en procesos que implican conversión de dióxido de carbono e nitróxeno.

Para avaliar a viabilidade e o impacto ambiental da nova vía de produción, realizouse unha análise exhaustiva do ciclo de vida. A análise revelou que o uso de fontes de enerxía renovables, como a solar ou a eólica, reduciu significativamente as emisións enerxéticas e fixo que o proceso sexa máis respectuoso co medio ambiente.

Aínda que a relación catalizadora "máxica" de zinc a cobre foi descuberta inicialmente por accidente, os investigadores máis tarde afinaron os metais para lograr un rendemento óptimo. Tamén aplicaron modelado computacional para comprender os mecanismos e interaccións subxacentes entre o catalizador e os reactivos.

Aínda que aínda quedan algúns retos por superar antes da comercialización, como a contabilización das impurezas no tratamento da auga e o aumento do tempo de funcionamento do proceso, esta investigación presenta un enfoque prometedor tanto para a produción de urea baixa en carbono como para a desnitrificación de augas residuais.

