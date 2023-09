Huawei presenta o Mate 60 Pro+ e o Mate X5 plegable, que poderían confirmar a capacidade 5G e o procesador Kirin 9000S

Despois do lanzamento sorpresa dos supostos teléfonos intelixentes Mate 5 e Mate 60 Pro compatibles con 60G, Huawei presentou agora dous dispositivos máis: o Mate 60 Pro+ e o Mate X5 plegable. A compañía mantívose reservada sobre a tecnoloxía de radio utilizada nestes dispositivos, pero as fontes afirman que realmente son dispositivos 5G. Unha proba de velocidade realizada polo blogueiro chinés Vincent Zhong no novo plegable mostra unha velocidade de descarga superior a 1 Gbps.

Estes novos teléfonos intelixentes probablemente funcionen co procesador HiSilicon Kirin 9000S de Huawei. Expuxéronse preocupacións sobre o nodo de proceso de 7 nm deste chip, xa que puido violar as sancións dos Estados Unidos ao acceder a tecnoloxía de fabricación de chips estranxeira. Unha desmontaxe do Kirin 9000S realizada por TechInsights confirmou o uso do proceso de 7 nm de SMIC, que se pensaba que era imposible debido á prohibición de importar equipos de fabricación clave da empresa holandesa ASML.

Suxírese que SMIC puido desenvolver a súa propia máquina de litografía de gama alta, xa que as restricións dos Estados Unidos obrigaron a Huawei a centrarse na innovación. Os benchmarks indican que o rendemento do Kirin 9000S é comparable ao Snapdragon 888 de Qualcomm, aínda que se considera que ten dúas xeracións atrás. O procesador presenta un núcleo grande e tres núcleos medios baseados na propia arquitectura de Huawei, xunto con catro núcleos pequenos baseados no eficiente Cortex-A510 de Arm. O Kirin 9000S tamén é o primeiro procesador móbil que admite multi-threading.

O Mate 60 Pro+ ofrece servizos de chamadas por satélite e capacidades de mensaxería, mentres que o Mate X5 plegable ten unha pantalla externa e un deseño de cámara traseira lixeiramente diferentes en comparación co seu predecesor. Huawei aínda non publicou información sobre os prezos destes modelos, pero os pedidos anticipados comezarán en breve. Se os catro teléfonos intelixentes máis recentes de Huawei funcionan co Kirin 9000S, isto podería significar a confianza da compañía no rendemento do seu chip e, potencialmente, supoñer un desafío para as sancións dos Estados Unidos.

