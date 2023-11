Como establecer límites e manter o corpo positivo durante as vacacións

By

A tempada de vacacións é unha época de alegría, celebración e, por desgraza, comentarios non solicitados sobre os nosos corpos. Tanto se se trata dun parente ben intencionado que discute sobre o teu peso ou dun amigo que proxecta sobre ti as súas ansiedades alimentarias, estas observacións poden diminuír o espírito festivo. Non obstante, é esencial lembrar que tes o poder de establecer límites e manter unha mentalidade corporal positiva.

En lugar de quedar atrapado nunha conversación potencialmente incómoda, redirixe suavemente o tema. Por exemplo, se alguén comenta o teu corpo, responde con algo así como: "Agradezo a túa intención, pero este tema é sensible para min. ¿Podemos falar das túas aventuras recentes? Ao recoñecer a súa intención pero expresar o teu malestar, mantés unha comunicación aberta ao tempo que protexes os teus límites.

Tamén é importante desafiar a crenza de que os corpos deben permanecer estáticos. Lembra a ti mesmo e aos demais que todos os corpos cambian naturalmente co paso do tempo, sen xuízo de valor. En lugar de falar da aparencia física doutra persoa, céntrate nas súas calidades internas que realmente importan. Por exemplo, se alguén fai cambios no corpo dunha persoa, redirixe a conversación para destacar o seu carisma e a súa capacidade para que os demais se sintan a gusto.

Os comentarios relacionados coa comida poden ser particularmente desafiantes durante a tempada de vacacións, especialmente se provocan ansiedades ou inseguridades. Como resposta, podes desactivar a situación cun comentario desenfadado como: "Grazas pola información!" ou inxectar un pouco de humor dicindo: "Oh, non tiña nin idea! Supoño que gozarei deste delicioso recheo sen culpa!" Ao manter un ton positivo e gozar con confianza da súa comida, afirma o seu dereito a saborear as delicias festivas sen xuízo.

Lembre, a clave para navegar por estas situacións é establecer e facer cumprir os seus límites con compaixón e asertividade. Adoptar o teu valor máis aló da aparencia física e desviar as conversas cara a temas máis significativos axudará a crear un ambiente de vacacións centrado na alegría, a conexión e a autoaceptación.

Preguntas frecuentes (FAQ)

P: Como respondo aos comentarios relacionados co corpo durante as vacacións?

R: Recoñece a intención, expresa a túa incomodidade e redirixe a conversa a un tema diferente do que te sintes cómodo discutindo.

P: Como podo cambiar o foco das aparencias físicas a calidades máis significativas?

R: Cando xurdan discusións relacionadas co corpo, fai énfase en calidades internas como o carisma, a amabilidade ou calquera outro atributo positivo da persoa que se está a discutir.

P: Que debo facer se alguén fai comentarios relacionados coa comida que me desencadean?

R: Responde con humor ou desenfado, facendo valer o teu dereito a gozar da túa comida sen culpa nin xuízo.

Fontes:

– Limitless Nutrition en Los Ángeles (www.limitlessnutritionla.com)