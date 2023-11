Ofertas de monitores de xogos Black Friday: atopar a combinación perfecta para as túas necesidades

By

Cando se achega a tempada de ofertas do Black Friday, é hora de comezar a buscar as mellores ofertas de monitores de xogos. Tanto se es un xogador casual como un ávido entusiasta, nunca houbo mellor momento para actualizar o teu monitor. Con descontos que chegan a centos de dólares, podes atopar un monitor que se adapte ao teu orzamento e ás túas necesidades de rendemento.

Cando se trata de monitores de xogos, o tamaño é só un factor a ter en conta. Desde opcións de 24.5 polgadas ata o enorme Samsung Odyssey Neo G57 de 9 polgadas, podes atopar unha pantalla que se adapte ao teu espazo e preferencias. Pero hai máis que o tamaño. As taxas de actualización que van de 120 Hz a 500 Hz, paneis planos ou curvos, tecnoloxías de paneis como IPS, VA e OLED e resolucións desde Full HD ata Dual 4K ofrecen unha ampla gama de opcións.

Para axudarche a navegar polo mar de opcións, aquí tes algunhas cousas a considerar:

Resolución de pantalla:

A resolución dun monitor de xogos xoga un papel crucial na calidade da imaxe. Aínda que 1080p (1920 x 1080) é a opción máis barata, 1440p (2560 x 1440) logra o equilibrio perfecto entre prezo e calidade da imaxe. Se buscas máis detalles, as resolucións 4K (3840 x 2160) ofrecen o máis alto nivel de fidelidade visual.

taxa de actualización:

Unha taxa de actualización máis alta garante imaxes máis suaves, sendo 500 Hz o pináculo dos monitores de xogos actuais. Non obstante, para a maioría dos xogadores, as taxas de actualización de 120, 144 ou 165 Hz son máis que suficientes, xa que estas taxas adoitan estar limitadas pola maioría das tarxetas gráficas.

Nvidia G-Sync ou AMD FreeSync?

Nvidia G-Sync e AMD FreeSync son tecnoloxías de sincronización adaptativa que melloran o xogo eliminando o rasgado da pantalla e o tartamudeo. G-Sync só é compatible con tarxetas gráficas de Nvidia, mentres que FreeSync funciona exclusivamente con tarxetas gráficas AMD. Paga a pena notar que algúns monitores poden executar G-Sync aínda que estean certificados por FreeSync, pero os resultados poden variar dependendo da marca e do modelo.

Requisitos da tarxeta gráfica para resolucións máis altas:

Se buscas xogos en 4K, as opcións da xeración anterior como GeForce RTX 3080 ou Radeon RX 6900 XT son opcións viables. Non obstante, para obter a mellor experiencia con velocidades de cadros elevadas e axustes de calidade, as tarxetas gráficas emblemáticas como GeForce RTX 4090 e Radeon RX 7900 XTX son o camiño a seguir, especialmente cando se xoga en paneis dual 4K.

Tecnoloxías do panel:

As pantallas IPS ofrecen excelentes reproducións de cores e ángulos de visión, mentres que os monitores VA destacan en relación de contraste e niveis de negro. Os paneis OLED ofrecen as cores máis vibrantes, os negros profundos e os tempos de resposta máis rápidos. Cada tecnoloxía de panel ten os seus puntos fortes e é adecuada para diferentes preferencias de xogo.

Tendo en conta estes factores, agora podes tomar unha decisión informada cando busques as mellores ofertas de monitores de xogos este venres negro. Tanto se estás buscando un monitor FHD rápido, unha resolución QHD ideal para tarxetas gráficas de gama media, unha experiencia UWQHD inmersiva ou unha pantalla QHD dual de primeira liña, hai unha combinación perfecta para ti.

FAQ:

P: Os monitores de xogos adoitan descontar durante o Black Friday?

R: Si, os monitores de xogos adoitan recibir importantes descontos durante a tempada de ofertas do Black Friday.

P: Cal é o aspecto máis importante a ter en conta á hora de seleccionar un monitor de xogos?

R: A resolución da pantalla é sen dúbida a especificación máis importante a considerar xa que afecta a calidade da imaxe.

P: Cal é a taxa de actualización ideal para os monitores de xogos?

R: Aínda que as taxas de actualización máis altas proporcionan imaxes máis suaves, as taxas de 120, 144 ou 165 Hz son adecuadas para a maioría dos xogadores.

P: Cales son as diferenzas entre Nvidia G-Sync e AMD FreeSync?

R: G-Sync é compatible coas tarxetas gráficas de Nvidia, mentres que FreeSync está deseñado para tarxetas gráficas AMD.

P: Todos os monitores de xogos admiten resolución 4K?

R: Non, non todos os monitores de xogos admiten resolución 4K. É importante comprobar as especificacións de cada monitor individual.

P: Que tecnoloxía de panel ofrece a mellor reprodución da cor?

R: Os paneis OLED proporcionan as cores máis vibrantes e precisas.

P: Os monitores de xogos con resolucións máis altas son máis caros?

R: Xeralmente, os monitores con resolucións máis altas, como 4K ou Dual 4K, adoitan ser máis caros que aqueles con resolucións máis baixas.