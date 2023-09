Como completar a liña de busca do patrimonio dos elfos nocturnos en World of Warcraft

A liña de misións Night Elf Heritage en World of Warcraft ofrece aos xogadores a oportunidade de gañar un conxunto especial de armaduras. Non obstante, unha misión en particular, "Stepping into the Shadows", está a causar confusión e frustración aos xogadores. Aquí tes unha guía sobre como completar con éxito esta misión e continuar coa liña de misións Night Elf Heritage.

En "Stepping into the Shadows", os xogadores deben apagar seis Braseiros Felflame e "descubrir o que se esconde nas profundidades de Shadow Hold". O obxectivo principal desta misión é escoltar a Maiev Shadowsong a través de Shadow Hold. É importante ter en conta que Maiev camiña a un ritmo moi lento e os xogadores deben estar ao seu lado durante toda a misión.

Durante a escolta, os xogadores deben permanecer dentro da cúpula azul que rodea a Maiev. Ao saír da cúpula fará que Maiev increpa ao xogador e se deteña uns momentos ata que regrese. Se os xogadores abandonan a cúpula durante un período prolongado de tempo, terán que abandonar a misión e comezar de novo.

Mentres os xogadores atravesan Shadow Hold con Maiev, tamén deben apagar os braseiros de Felflame verdes que ela sinala ao longo do camiño. Unha vez que se apaguen seis braseiros e os xogadores cheguen ao fondo de Shadow Hold, recibirán crédito por completar a misión.

É importante ter en conta que os xogadores non poden matar ao bruxo orco chamado Cultist Nethus, que se atopa no fondo do Shadow Hold, antes de escoltar a Maiev ata o final. Os xogadores deben permanecer ao lado de Maiev ata chegar ao Cultista Nethus.

Se os xogadores derrotan por erro ao cultista Nethus antes de completar a escolta, terán que abandonar a misión e comezar de novo. Non obstante, unha vez que se complete con éxito "Stepping into the Shadows", o resto da cadea de misións consiste principalmente en cinemáticas e obxectivos sinxelos.

Completar a liña de misións Night Elf Heritage pode ser un desafío, pero con esta guía, os xogadores poderán navegar por "Pasar ás sombras" e continuar a súa viaxe para conseguir a armadura Night Elf Heritage.

Fonte: Dot Esports