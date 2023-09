O astrofísico Brian May, máis coñecido como o guitarrista principal da mítica banda de rock Queen, fixo contribucións significativas á misión OSIRIS-REx da NASA. May, que posúe un doutoramento en astrofísica, participou na cartografía do asteroide Bennu, do que a misión está destinada a recuperar unha mostra.

A colaboración de May coa NASA comezou en 2015 cando traballaba na misión New Horizons, que enviou unha nave espacial a voar por Plutón. Creou a primeira imaxe estéreo de alta calidade de Plutón, mostrando o seu talento non só como músico de rock senón tamén como astrofísico.

Para a misión OSIRIS-REx, May traballou xunto á científica Claudia Manzoni para crear imaxes realistas en 3D de misións espaciais. Usando estas imaxes, May axudou a mapear Bennu e atopar unha zona de aterraxe segura para a sonda que recollería a mostra de asteroide. A súa experiencia e enfoque innovador impresionaron ao director da misión Dante Lauretta, quen describiu os equipos de música de May como unha "gran ferramenta" que axudou na procura dun lugar de aterraxe axeitado.

A dedicación de May á ciencia e á exploración espacial é evidente na súa participación nos proxectos da NASA. A súa paixón pola astronomía levouno a doutorarse en astrofísica, e segue contribuíndo ao campo á vez que contribuíu duramente ao mundo da música como compositor de Queen.

A aterraxe da cápsula de mostra OSIRIS-REx no deserto de Utah o 24 de setembro marcará un fito significativo na misión da NASA de traer unha mostra de asteroide de volta á Terra. As contribucións de Brian May á misión destacan a intersección única da música e a ciencia, mostrando o talento e os diversos intereses das persoas nas súas actividades máis aló dos seus campos de especialización principais.

