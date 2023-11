By

Cantas cousas de Walmart proceden de China?

No mundo globalizado de hoxe, non é ningún segredo que moitos produtos que usamos a diario son fabricados en China. Como un dos maiores xigantes de venda polo miúdo do mundo, Walmart obtén sen dúbida unha parte importante da súa mercadoría da potencia de fabricación asiática. Pero cantas cousas de Walmart proceden de China? Afondemos nos números e arroxemos algo de luz sobre esta pregunta habitual.

Segundo as propias declaracións de Walmart, aproximadamente o 80% dos produtos que se venden nas súas tendas estadounidenses están feitos en China. Esta sorprendente cifra destaca ata que punto a fabricación chinesa domina a cadea de subministración deste gigante minorista. Desde produtos electrónicos e roupa ata artigos domésticos e xoguetes, unha gran variedade de produtos que recubren os andeis de Walmart proceden de fábricas de toda China.

FAQ:

P: Por que Walmart depende tanto dos produtos chineses?

R: Hai varias razóns detrás da dependencia de Walmart dos produtos chineses. En primeiro lugar, China ten unha infraestrutura de fabricación ben establecida e unha gran forza de traballo, o que permite unha produción rendible. Ademais, as fábricas chinesas adoitan ofrecer tempos de resposta rápidos, o que permite a Walmart reabastecer as súas tendas de forma eficiente.

P: Hai algunha preocupación asociada coa gran dependencia de Walmart dos produtos chineses?

R: Aínda que a estratexia de abastecemento de Walmart ten as súas vantaxes, tamén suscita preocupacións. Os críticos argumentan que a gran dependencia da fabricación chinesa contribúe á perda de emprego nos Estados Unidos e noutros países. Ademais, houbo casos de problemas de seguridade dos produtos e controversias sobre as condicións laborais nas fábricas chinesas.

P: Walmart obtén produtos exclusivamente de China?

R: Non, Walmart obtén produtos de varios países do mundo. Aínda que China segue sendo un xogador dominante na súa cadea de subministración, Walmart tamén importa produtos de países como México, Canadá e outras nacións asiáticas.

P: Walmart está tomando algún paso para diversificar o seu abastecemento?

R: Nos últimos anos, Walmart fixo esforzos para diversificar a súa estratexia de abastecemento. A compañía estivo explorando activamente oportunidades para aumentar a súa adquisición de países distintos de China. Este movemento ten como obxectivo mitigar os riscos asociados á dependencia excesiva dun só país e crear unha cadea de subministración máis equilibrada.

En conclusión, é evidente que unha parte importante da mercadoría de Walmart procede de China. Con aproximadamente o 80% dos produtos vendidos nas súas tendas estadounidenses orixinarios de fábricas chinesas, o xigante minorista depende en gran medida das capacidades de fabricación chinesas. Non obstante, Walmart tamén está a tomar medidas para diversificar a súa estratexia de abastecemento, recoñecendo a necesidade dunha cadea de subministración máis equilibrada nun panorama global en constante cambio.