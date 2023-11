Canto tempo debo poñerme en corentena despois dunha proba de Covid positiva?

No medio da actual pandemia de Covid-19, unha das preguntas máis cruciais ás que se enfrontan as persoas despois de dar positivo no virus é canto tempo deben estar en corentena. Co obxectivo de evitar unha maior propagación e protexer a saúde dos demais, é esencial comprender o período de corentena recomendado. Afondemos neste tema e acheguemos algo de claridade.

Que é a corentena?

A corentena é unha medida de saúde pública que separa e restrinxe o movemento das persoas que puideron estar expostas a unha enfermidade contaxiosa, como o Covid-19, para evitar a súa propagación a outras persoas. É fundamental cumprir as pautas de corentena para minimizar o risco de transmisión.

Canto tempo debo poñerme en corentena despois dunha proba de Covid positiva?

Segundo os Centros para o Control e a Prevención de Enfermidades (CDC), as persoas que dan positivo para Covid-19 deben illarse durante un mínimo de 10 días despois da aparición dos síntomas ou a data da súa proba positiva se permanecen asintomáticos. Este período pódese ampliar se os síntomas persisten ou empeoran.

Por que se recomenda unha corentena de 10 días?

O período de corentena de 10 días baséase na evidencia científica de que a maioría das persoas con Covid-19 xa non son contaxiosas despois deste período de tempo. Ten en conta o período de incubación do virus e a duración da excreción viral, que é cando o virus se pode transmitir a outros.

E se non teño síntomas?

Aínda que sexa asintomático, é fundamental poñerse en corentena durante 10 días despois dun resultado positivo da proba. Algunhas persoas poden permanecer asintomáticas durante o curso da súa infección, pero aínda poden transmitir o virus a outras persoas.

Podo rematar a corentena antes?

En determinadas circunstancias, a corentena pódese acurtar a 7 días se o individuo recibe un resultado negativo da proba de Covid-19 e permanece asintomático. Non obstante, é importante consultar cos profesionais sanitarios ou coas autoridades sanitarias locais antes de tomar calquera decisión sobre a duración da corentena.

En conclusión, recoméndase un período de corentena de 10 días para as persoas que teñan positivo en Covid-19, independentemente dos síntomas. Ao seguir estas directrices, podemos contribuír colectivamente á contención do virus e protexer a saúde e o benestar das nosas comunidades. Mantéñase seguro, mantense informado e superemos xuntos esta pandemia.