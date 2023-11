Canto tempo é boa unha vacina contra o zóster?

O herpes zoster, tamén coñecido como herpes zoster, é unha dolorosa infección viral causada polo virus da varicela-zoster, o mesmo virus que causa a varicela. Normalmente afecta a persoas maiores e persoas con sistemas inmunitarios debilitados. Para previr esta condición debilitante, hai dispoñible unha vacina contra o zóster. Pero canto dura a protección desta vacina? Imos averiguar.

A vacina contra o zóster, tamén coñecida como Zostavax, foi a primeira vacina aprobada pola Administración de Drogas e Alimentos dos Estados Unidos (FDA) para previr o herpes zóster. Non obstante, en 2017, presentouse unha nova e máis eficaz vacina chamada Shingrix. Shingrix é agora a vacina preferida recomendada polos Centros para o Control e Prevención de Enfermidades (CDC) para a prevención do herpes zóster.

Canto tempo ofrece protección a vacina Shingrix?

Segundo os CDC, a vacina Shingrix ofrece unha forte protección contra o zóster e as súas complicacións. Os ensaios clínicos demostraron que a vacina é máis do 90% eficaz na prevención do herpes zóster en persoas de 50 ou máis anos. A protección proporcionada pola vacina Shingrix dura varios anos, e os estudos demostran que segue sendo altamente eficaz durante polo menos catro anos despois da vacinación.

Hai que facer unha inyección de refuerzo?

Aínda que a vacina Shingrix ofrece unha protección duradeira, o CDC recomenda unha segunda dose para garantir a máxima eficacia. A segunda dose debe administrarse de dous a seis meses despois da primeira dose. A inyección de refuerzo axuda a mellorar e prolongar a resposta inmune, proporcionando unha protección continua contra o herpes zóster.

Que pasa coa vacina máis antiga, Zostavax?

A vacina máis antiga contra o zóster, Zostavax, aínda está dispoñible, pero xa non é a opción preferida. Zostavax ofrece protección contra a tella durante uns cinco anos, pero a súa eficacia diminúe co paso do tempo. Se recibiu previamente a vacina contra Zostavax, os CDC recomendan obter a vacina Shingrix para garantir unha mellor protección contra o herpes zóster.

En conclusión, a vacina Shingrix é altamente eficaz na prevención do herpes zóster e as súas complicacións. Coa súa protección de longa duración, as persoas poden gozar de tranquilidade durante varios anos despois da vacinación. Lembre de consultar co seu médico para determinar o mellor calendario de vacinación para vostede e para asegurarse de recibir a información máis actualizada sobre a prevención do zóster.

FAQ:

P: Que é a tella?

R: O herpes zóster é unha dolorosa infección viral causada polo virus da varicela-zoster, o mesmo virus que causa a varicela.

P: Que é a vacina Shingrix?

R: A vacina Shingrix é unha vacina altamente eficaz aprobada pola FDA para previr o herpes zóster. É a vacina preferida recomendada polos CDC.

P: Canto tempo ofrece protección a vacina Shingrix?

R: A vacina Shingrix ofrece unha forte protección contra a tella durante polo menos catro anos despois da vacinación.

P: Necesito unha inyección de refuerzo?

R: Si, o CDC recomenda unha segunda dose da vacina Shingrix para garantir a máxima eficacia. A segunda dose debe administrarse de dous a seis meses despois da primeira dose.

P: E a vacina máis antiga, Zostavax?

R: Zostavax aínda está dispoñible pero xa non é a opción preferida. Proporciona protección contra a tella durante uns cinco anos, pero a súa eficacia diminúe co paso do tempo. Recoméndase obter a vacina Shingrix para unha mellor protección.