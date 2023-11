Canto tempo permanece positivo o COVID no teu corpo?

Mentres a pandemia de COVID-19 segue afectando ás comunidades de todo o mundo, moitas persoas quédanse preguntándose canto tempo pode permanecer detectable o virus nos seus corpos. Comprender a duración dun resultado positivo da proba de COVID-19 é fundamental para os individuos, os profesionais sanitarios e as autoridades sanitarias públicas. Imos afondar neste tema e abordar algunhas preguntas máis frecuentes.

Canto tempo se pode detectar COVID-19 no corpo?

A duración durante a que se pode detectar COVID-19 no corpo varía dunha persoa a outra. Segundo os Centros de Control e Prevención de Enfermidades (CDC), a maioría das persoas que contraen o virus darán positivo nos primeiros días despois da infección. Non obstante, o virus pode permanecer detectable ata tres meses nalgúns casos, especialmente en persoas con sistemas inmunitarios debilitados ou que sofren unha enfermidade prolongada.

Que factores inflúen na duración dun resultado positivo da proba?

Varios factores poden influír no tempo que permanece detectable a COVID-19 no corpo. Estes inclúen a gravidade da infección, a resposta inmune do individuo e o tipo de proba utilizada para a detección. As probas de PCR, que detectan o material xenético do virus, son xeralmente máis sensibles e poden detectar o virus durante un período máis longo en comparación coas probas rápidas de antíxenos, que detectan proteínas virais específicas.

Alguén aínda pode propagar o virus despois de dar positivo?

Si, é posible que as persoas propaguen o virus mesmo despois de dar positivo. A presenza de material xenético viral non indica necesariamente que a persoa sexa contaxiosa. Non obstante, é fundamental seguir as orientacións dos profesionais sanitarios e das autoridades sanitarias públicas sobre os protocolos de illamento e corentena para evitar a posible propagación do virus a outras persoas.

Cando se pode considerar unha persoa non infecciosa?

Determinar cando alguén xa non é infeccioso depende de varios factores, incluídos os síntomas, os resultados das probas e as orientacións dos profesionais sanitarios. En xeral, as persoas con síntomas leves a moderados de COVID-19 poden considerarse non infecciosas 10 días despois da aparición dos síntomas, sempre que non teñan febre durante polo menos 24 horas sen usar medicamentos para reducir a febre. Non obstante, os individuos con enfermidade grave ou os que están inmunocomprometidos poden requirir un período de illamento máis longo.

En conclusión, a duración durante a que a COVID-19 permanece detectable no organismo pode variar dunha persoa a outra. Aínda que a maioría das persoas darán positivo nos primeiros días despois da infección, nalgúns casos o virus pode persistir ata tres meses. É fundamental seguir as orientacións dos profesionais sanitarios e das autoridades sanitarias públicas para evitar a propagación do virus, mesmo despois de dar positivo. Mantéñase informado, mantéñase a salvo e continúa priorizando a túa saúde e o benestar dos que te rodean.