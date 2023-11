By

Que eficacia é a vacuna contra a gripe 2023?

A medida que se achega a tempada de gripe, moitas persoas están a pensar se deben ou non recibir a súa vacuna anual contra a gripe. Coa actual pandemia de COVID-19, a importancia de protexerse das enfermidades respiratorias fíxose aínda máis evidente. A eficacia da vacuna contra a gripe pode variar dun ano a outro debido á natureza en constante cambio do virus da gripe. Entón, que eficacia é a vacuna contra a gripe para o ano 2023?

Segundo os Centros para o Control e Prevención de Enfermidades (CDC), a eficacia da vacuna contra a gripe pode variar entre o 40% e o 60% nunha determinada tempada. Isto significa que a vacinación reduce significativamente o risco de contraer a gripe e experimentar síntomas graves. Non obstante, é importante ter en conta que a eficacia pode variar dependendo de factores como a idade, a saúde xeral e a coincidencia entre a vacina e as cepas circulantes do virus.

FAQ:

P: Que é a vacuna contra a gripe?

R: A vacuna contra a gripe, tamén coñecida como vacina contra a gripe, é unha vacina que axuda a protexer contra o virus da gripe. Normalmente adminístrase anualmente a persoas para reducir o risco de infección da gripe.

P: Como funciona a vacuna contra a gripe?

R: A vacuna contra a gripe funciona estimulando o sistema inmunitario para que produza anticorpos contra o virus da gripe. Estes anticorpos axudan ao corpo a recoñecer e combater o virus se se expón a el.

P: ¿É segura a vacuna contra a gripe?

R: Si, a vacuna contra a gripe considérase segura para a maioría das persoas. Os efectos secundarios comúns poden incluír dor no lugar da inxección, febre baixa e dores musculares. Os efectos secundarios graves son raros.

P: Quen debería vacunarse contra a gripe?

R: O CDC recomenda que todas as persoas de seis meses ou máis se vacinen contra a gripe, especialmente aqueles con maior risco de sufrir complicacións, como nenos pequenos, adultos maiores, mulleres embarazadas e persoas con determinadas condicións médicas.

En conclusión, aínda que a eficacia da vacuna contra a gripe para o ano 2023 pode variar, segue a ser unha ferramenta crucial para previr a propagación do virus da gripe e reducir a gravidade dos síntomas. Vacinarse non só protexe a un mesmo senón que tamén axuda a salvagardar as poboacións vulnerables. Lembra consultar cos profesionais sanitarios para obter asesoramento personalizado e manterte informado das últimas recomendacións.