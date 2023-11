Como eliminas as aplicacións que non se poden eliminar en Samsung?

As aplicacións que non se poden eliminar poden ser unha molestia en calquera teléfono intelixente, incluídos os dispositivos Samsung. Estas aplicacións preinstaladas, tamén coñecidas como bloatware, adoitan ocupar espazo de almacenamento valioso e non se poden eliminar facilmente. Non obstante, hai algúns métodos que podes tentar eliminar estas aplicacións teimosas e recuperar o almacenamento do teu dispositivo.

Unha opción é desactivar a aplicación. A desactivación dunha aplicación escóndese esencialmente do caixón de aplicacións do teu dispositivo e impide que se execute en segundo plano. Para desactivar unha aplicación nun dispositivo Samsung, vai a Configuración, despois Aplicacións e selecciona a aplicación que queres desactivar. A partir de aí, toque o botón Desactivar. Ten en conta que a desactivación dunha aplicación pode provocar que algunhas funcións ou funcións non estean dispoñibles.

Se desactivar a aplicación non é suficiente, podes probar a usar unha aplicación de terceiros para desinstalala. Hai varias aplicacións dispoñibles na Google Play Store que afirman poder eliminar o bloatware. Estas aplicacións adoitan necesitar acceso root, o que significa que debes ter privilexios administrativos no teu dispositivo. Non obstante, enraizar o dispositivo pode anular a garantía e causar outros problemas, así que proceda con precaución.

Outro método para eliminar aplicacións que non se poden eliminar é usar Android Debug Bridge (ADB). ADB é unha ferramenta de liña de comandos que che permite comunicarte co teu dispositivo Android desde un ordenador. Ao conectar o teu dispositivo Samsung a un ordenador e usar comandos ADB, podes desinstalar aplicacións do sistema que doutro xeito non serían extraíbles. Este método require algúns coñecementos técnicos e pode ser arriscado se non se fai correctamente, polo que se recomenda para usuarios avanzados.

FAQ:

P: Que son as aplicacións que non se poden eliminar?

R: As aplicacións que non se poden eliminar, tamén coñecidas como bloatware, son aplicacións preinstaladas en teléfonos intelixentes que non se poden eliminar facilmente por medios habituais.

P: Por que quero eliminar as aplicacións que non se poden eliminar?

R: As aplicacións que non se poden eliminar a miúdo ocupan espazo de almacenamento e poden executarse en segundo plano, o que pode afectar ao rendemento do dispositivo. Eliminalos pode liberar espazo e mellorar a funcionalidade xeral.

P: Podo eliminar aplicacións que non se poden eliminar sen enraizar o meu dispositivo Samsung?

R: Desactivar a aplicación é o xeito máis doado de "eliminar" unha aplicación que non se pode eliminar sen enraizar. Non obstante, eliminar completamente a aplicación pode requirir acceso root ou usar métodos avanzados como ADB.

P: É seguro rootear o meu dispositivo Samsung?

R: O rootear o dispositivo pode anular a súa garantía e causar problemas de seguridade ou estabilidade. Recoméndase investigar a fondo os riscos e beneficios antes de proceder ao enraizamento.

En conclusión, aínda que eliminar aplicacións que non se poden eliminar en dispositivos Samsung pode ser un reto, hai métodos dispoñibles para recuperar o almacenamento do teu dispositivo. Xa se trate de desactivar a aplicación, usar aplicacións de terceiros ou utilizar comandos ADB, é importante sopesar os riscos e beneficios antes de probar calquera destes métodos.